Красноярский ипподром не будут продавать в частные руки

О планах выставить этот объект на торги стало известно еще в конце прошлого года. Властям удалось договориться, чтоб этого не делали.

Красноярский ипподром сняли с торгов. Соответствующее решение руководитель компании «Росипподромы» (оператор подобных объектов по всей России) Дмитрий Зайцев принял по итогам встречи с председателем комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания Красноярского края Владиславом Зыряновым.

В ближайшее время АО „Росипподромы“ ожидает от властей Красноярского края решения вопроса по уменьшению ставки или полного снятия земельного налога с комплекса. Со своей стороны, обещаем проработать все возможные пути его модернизации и включить Красноярский ипподром, в случае экономической целесообразности, в долгосрочную программу развития АО „Росипподромы“», — рассказал Зайцев.

Напомним, что в 2018 году «Росипподромы» признало красноярский ипподром непрофильным активом и решило его продать. Аукцион был назначен на 16 марта 2022 года. На старте торгов за объект хотели 600 млн рублей.

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