Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
104,07
114,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский ипподром не будут продавать в частные руки

Красноярский ипподром не будут продавать в частные руки
Иллюстрация: vk.com/ippodrom24

О планах выставить этот объект на торги стало известно еще в конце прошлого года. Властям удалось договориться, чтоб этого не делали.

#НОВОСТИ
Красноярский ипподром сняли с торгов. Соответствующее решение руководитель компании «Росипподромы» (оператор подобных объектов по всей России) Дмитрий Зайцев принял по итогам встречи с председателем комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания Красноярского края Владиславом Зыряновым.
В ближайшее время АО „Росипподромы“ ожидает от властей Красноярского края решения вопроса по уменьшению ставки или полного снятия земельного налога с комплекса. Со своей стороны, обещаем проработать все возможные пути его модернизации и включить Красноярский ипподром, в случае экономической целесообразности, в долгосрочную программу развития АО „Росипподромы“», — рассказал Зайцев.
Напомним, что в 2018 году «Росипподромы» признало красноярский ипподром непрофильным активом и решило его продать. Аукцион был назначен на 16 марта 2022 года. На старте торгов за объект хотели 600 млн рублей.
 
Читайте также:
Красноярский ипподром предложили выкупить крупным предприятиям города

Федеральная компания, сейчас владеющая ипподромом, хочет продать его за 600 млн рублей как непрофильный актив. Сохранится ли он при этом, неизвестно.

Сергей Еремин: На месте красноярского ипподрома не появятся жилые дома

После истории с продажей ипподрома красноярцы предположили, что новый владелец земли отдаст его под жилую застройку.

Ипподром Красноярска предлагают вынести за черту города

АО «Росиподромы» выставило объект на торги как непрофильный актив. В связи с этим правительство региона обсуждает варианты решения вопроса, а активисты настаивают на сохранении.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензииТри золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензии
  • Красноярский ритейл переходит на электронные чекиКрасноярский ритейл переходит на электронные чеки
  • «Телега на ходу»: какой мессенджер выбирают красноярские предприниматели«Телега на ходу»: какой мессенджер выбирают красноярские предприниматели
  • Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»
  • Колумбарий в Красноярске может заработать к концу весныКолумбарий в Красноярске может заработать к концу весны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.