Стоп-наценка: как красноярский ритейл пытается сдержать рост цен

Рыночная экономика подразумевает свободное ценообразование. Однако в кризис включаются механизмы регулирования и этой области. И не только со стороны государства, но и самих игроков рынка.

Ростом цен в Красноярском крае никого не удивить. Так, по данным Банка России, в конце прошлого года инфляция в регионе составляла 9,04%, а уже в январе она ускорилась до 9,6%. Однако то, что стало происходить с ценами в конце февраля, повергло в шок очень многих — они менялись (в сторону увеличения) едва ли не ежедневно, продавцы временами даже не успевали менять ценники.

Причины этого кроются в глобализации экономики и зависимости цен на отдельные товары от мирового рынка. Курс валют, удорожание энергоносителей и сырья — все это сказывается на себестоимости. Как рассказали DK.RU в сети «Красный Яр», рост цен произошел в звене поставщиков.

Та ценовая динамика, которую сейчас видит покупатель — это рост цены закупа. Сети с наценками в такие периоды не экспериментируют», — говорят в компании.

По информации норильской сети «Подсолнухи», закупочные цены сейчас в среднем на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Плюс, примерно на 27% выросли транспортные расходы, что для севера критично.

В сети «Командор» также рассказали, что многие поставщики сильно урезали маркетинговые бюджеты и свернули акционные программы. Это привело к тому, что скидочные и бонусные программы ритейлеров также стали сокращаться.

Опаснее всего такое положение дел для сегмента социально значимых товаров — рост цен в нем не только сказывается на беднейших слоях населения, но и ведет к ажиотажному спросу, чем, заметим, не брезгуют воспользоваться отдельные ритейлеры. Так, красноярская сеть «Фасоль», по информации краевого УФАС, продавала сахар-песок с наценкой 34% — по 129 рублей за килограмм. После вмешательства антимонопольщиков стоимость снизили до 115 рублей.

В целом, можно сказать, что власти активно включились в работу по контролю за ростом цен. То же УФАС ежедневно мониторит цены на различных товарных рынках, анализируя стоимость и наличие товаров на складах, динамику цен и т.п. Также к этой работе подключились прокуратура, краевой Минсельхоз и другие госорганы. Однако без встречного движения со стороны бизнеса, ситуацию не сдержать.

Цены поставщиков сейчас не удержишь. Их бизнес-цели ясны и понятны. Но мы можем ограничить нашу наценку, что и сделали у себя в сети», — рассказали в «Красном Яре».

Еще дальше пошла сеть «Подсолнухи»: ритейлер снизил цены на 30 социально значимых товаров и продуктов, среди которых мука, сахар, хлеб, молочка, крупы.

Мы не сокращаем торговую надбавку (сейчас это самый популярный ход из обсуждаемых), а пошли на такую меру, как 10% скидка от тех цен, которые есть у конкурентов. Тем самым мы снижаем общую стоимость этого пакета из 30 необходимых наименований в Норильске и вносим свой вклад в стабилизацию социальной ситуации в регионах пребывания. Таким образом, там, где мы ответственны за что-то, мы действуем в соответствии со своими возможностями», — пояснили в компании.

Это дало позитивный эффект: по оценкам ритейлера, после снижения цен количество покупателей в магазинах сети выросло на 11%, а выручка увеличилась на 36% к аналогичному периоду 2021 года.

Справедливости ради, стоит отметить, что «Подсолнухи» — это проект «Норникеля» и получение прибыли не входит в его задачи, так что компания может позволить себе такой шаг. Коммерсантам же сложнее, но и они находят продуктивные решения.

Несмотря на то, что многие производители приостановили действие ценовых акций, мы делаем все возможное, чтобы сохранить акции в каждой товарной группе. Есть предприятия, которые стараются удержать промо-прайс — с такими мы продолжаем работать. Также выходим на новых поставщиков, которые ранее в сети не были представлены», — рассказали в «Командоре».

В целом, как отмечают ритейлеры, ситуацию удается держать под контролем. Да и ажиотажный спрос начал спадать — так говорят в Минсельхозе. Да и запасов продуктов в крае, даже в самом худшем случае, хватит минимум на полтора месяца и они пополняются. Так что оснований для паники нет.

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