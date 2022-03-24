Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
104,07
114,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

К будущему аквапарку в Красноярске подвели электричество

К будущему аквапарку в Красноярске подвели электричество
Иллюстрация: rosseti-sib.ru

Сети проложены под землей. Их общая протяженность составляет больше тысячи километров.

#НОВОСТИ
«Россети Сибирь» завершили строительство линии электропередач для красноярского аквапарка. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Чтобы подключить аквапарк к электросетям, специалисты „Красноярскэнерго“ под землей провели две кабельных линии к новой подстанции 110 кВ с символическим названием „Аквапарк“. Протяженность сетей — 1096 м. На строительство и подключение энергообъектов направлено 52 млн рублей», — рассказали в «Росссетях».
Напомним, что в начале февраля 2022 года стало известно, что проект красноярского аквапарка получил положительное заключение госэкспертизы. Общая площадь парка составит более 74 кв. м. Здесь будут детская и взрослая аквазоны с водными горками и аттракционами, фитнес-центр, термальный комплекс с банями и саунами, а также гостиница на 150 номеров. Называться аквапарк будет «Экватория».
 
К будущему аквапарку в Красноярске подвели электричество 1
Обеспечить аквапарк электричеством — это практически как обеспечить электроснабжение целого микрорайона. Поэтому можно уверенно говорить, что завершается важный этап строительства данного объекта», — отметил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
Читайте также:
В Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млн

В Красноярске начинается подготовка к благоустройству пяти общественных пространств, намеченному на 2022 год.

Не «Бристолем» единым. В Красноярск заходит сеть «Красное&Белое»

Федеральная специализированная алкогольная сеть «Красное&Белое» скоро откроется в Красноярске.

Красноярскому аэропорту отремонтируют перрон

Сейчас власти региона ищут подрядчика для выполнения этих работ. Закончить их планируют к 2024 году.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензииТри золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензии
  • Красноярский ритейл переходит на электронные чекиКрасноярский ритейл переходит на электронные чеки
  • «Телега на ходу»: какой мессенджер выбирают красноярские предприниматели«Телега на ходу»: какой мессенджер выбирают красноярские предприниматели
  • Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»Надежда Цой: Семейный бизнес — это круто!»
  • Колумбарий в Красноярске может заработать к концу весныКолумбарий в Красноярске может заработать к концу весны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.