К будущему аквапарку в Красноярске подвели электричество

Сети проложены под землей. Их общая протяженность составляет больше тысячи километров.

«Россети Сибирь» завершили строительство линии электропередач для красноярского аквапарка. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы подключить аквапарк к электросетям, специалисты „Красноярскэнерго“ под землей провели две кабельных линии к новой подстанции 110 кВ с символическим названием „Аквапарк“. Протяженность сетей — 1096 м. На строительство и подключение энергообъектов направлено 52 млн рублей», — рассказали в «Росссетях».

Напомним, что в начале февраля 2022 года стало известно, что проект красноярского аквапарка получил положительное заключение госэкспертизы. Общая площадь парка составит более 74 кв. м. Здесь будут детская и взрослая аквазоны с водными горками и аттракционами, фитнес-центр, термальный комплекс с банями и саунами, а также гостиница на 150 номеров. Называться аквапарк будет «Экватория».

Обеспечить аквапарк электричеством — это практически как обеспечить электроснабжение целого микрорайона. Поэтому можно уверенно говорить, что завершается важный этап строительства данного объекта», — отметил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

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