Предпринимателям края расскажут об антикризисных мерах

Предприниматели Красноярского края смогут узнать об антикризисных мерах поддержки на специальной трансляции, которая пройдет в социальной сети «Вконтакте».

Онлайн встречу с бизнесменами проведет руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Бочарова.

Прямой эфир пройдет 25 марта в 14:00 в группе правительства Красноярского края в социальной сети «Вконтакте».

Ранее DK.RU сообщал о том, что красноярским предпринимателям готовят выходы в Азию.

На мероприятии в СФУ, в котором приняли участие представители правительства края и деловые общественные организации, бизнесменам презентовали основные направления организации экономического сотрудничества предприятий края с Китаем и другими странами юго-восточной Азии.

Кроме того, в правительстве Красноярского края обсудили, как сохранить экономику региона в нынешних условиях. Так, в крае будут реализованы организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия.

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