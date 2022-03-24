Предпринимателям края расскажут об антикризисных мерах
Предприниматели Красноярского края смогут узнать об антикризисных мерах поддержки на специальной трансляции, которая пройдет в социальной сети «Вконтакте».
Онлайн встречу с бизнесменами проведет руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Бочарова.
Прямой эфир пройдет 25 марта в 14:00 в группе правительства Красноярского края в социальной сети «Вконтакте».
Ранее DK.RU сообщал о том, что красноярским предпринимателям готовят выходы в Азию.
На мероприятии в СФУ, в котором приняли участие представители правительства края и деловые общественные организации, бизнесменам презентовали основные направления организации экономического сотрудничества предприятий края с Китаем и другими странами юго-восточной Азии.
Кроме того, в правительстве Красноярского края обсудили, как сохранить экономику региона в нынешних условиях. Так, в крае будут реализованы организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия.
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