Признаки картельного сговора: почему торговые сети края завысили цены?

В Красноярском крае нашли признаки картельного сговора в целях завышения цен на продукты между крупными торговыми сетями. К такому выводу пришла прокуратура.

Надзорное ведомство и УФАС организовали проверку торговых сетей края. Они выезжали на торговые объекты и проверяли ценообразование на продукты и товары первой необходимости.

В результаты специалисты нашли массу нарушений.

Так, в некоторых точках на севере края цены оказались сильно завышены.

Кроме того, на многих товарах отсутствовали ценники, а некоторые цифры полках не совпадали с теми, которые покупатели слышали при расчете на кассе.

Отметим, проверки торговых сетей были организованы по поручению генерального прокурора РФ. Связаны они с резким ростом цен на товары первой необходимости. Среди них — ряд продуктов питания, бытовая химия, средства личной гигиены.

Ранее DK.RU сообщали о том, ритейлеры страны отказываются от акций и скидок. Так, с конца февраля от проведения промоакций и скидок отказался целый ряд поставщиков крупнейшего ритейлера X5 Group . С отказом поставщиков от части согласованных скидок столкнулась и сеть «Азбука вкуса». А в сети «Верный» от промоакций отказалась примерно треть поставщиков.

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