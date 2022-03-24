МегаФон увеличил абонентскую базу и выручку в четвертом квартале 2021 года

МегаФон,один из крупнейших российских операторов связи, опубликовал финансовые результаты за 4-й квартал прошлого года. Выручка компании выросла почти на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Выручка компании составила 97,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Основными драйверами роста стали: мобильная передача данных — количество ее пользователей за год выросло на 5,6%, контент-услуги, в том числе группы START, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных.

Высокими темпами росли продажи оборудования и аксессуаров: в четвертом квартале они увеличились на 40%, до 13,1 млрд руб., за весь год — почти на 30%, до 37,8 млрд руб.

«Ключевым фактором стал существенный рост активности покупателей в розничной сети, особенно в конце года, в предпраздничный период, когда наблюдался всплеск продаж, в частности, смартфонов высоких ценовых категорий», — поясняет компания.

База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,7% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и насчитывает 74,4 млн. Рост подключений связан, в частности, с предложением актуальных условий и опций в основной линейке #Безпереплат.

Компания продолжает сокращать долговую нагрузку. В четвертом квартале чистый долг снизился на 41,6 млрд руб. до 244,6 млрд руб, что соответственно уменьшило расходы на финансирование по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль МегаФона в четвертом квартале выросла в 7,4 раза, или на 639,6%, — до 32,512 млрд рублей. Такая динамика связана с продажей компанией башенных активов АО «Первая башенная компания» (ПБК) независимому оператору в конце прошлого года.

Общее количество базовых станций компании по итогам четвертого квартала превысило 203,6 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 16,1%.

За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.