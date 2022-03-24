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Назначен новый глава представительства Красноярского края при правительстве России

Назначен новый глава представительства Красноярского края при правительстве России
Иллюстрация: krskstate.ru

Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об увольнении с поста главы постоянного представительства Красноярского края при правительстве России.

#НОВОСТИ

Андрей Вольф покинет должность 31 марта 2022, — сообщается на сайте регионального правительства.

С 1 апреля 2022 временным главой станет заместитель руководителя Ольга Чериканова.

Тем не менее, г-н Вольф получит должность внештатного советника губернатора.

Справка

Андрей Вольф руководил постоянным представительством Красноярского края при правительстве России с осени 2017. Ранее г-н Вольф исполнял обязанности главы министерства инвестиций и инноваций Красноярского края, занимал руководящие посты в компаниях — «Краслесмаш», «Красноярский завод комбайнов», «Агромашхолдинг» и «Тракторные заводы». С 1 апреля 2022 г-н Вольф получит статус внештатного советника губернатора.

Ольга Чериканова, в качестве замруководителя постоянного представительства Красноярского края при Правительстве Российской Федерации выполняла следующие функции:

  • Обеспечение рабочего графика губернатора края в Москве,
  • Протокольное сопровождение официальных мероприятий, рабочих встреч и визитов губернатора,
  • Обеспечение взаимодействия с АП президента РФ, Совфедом и Госдумой, правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти РФ, Счетной Палатой РФ, иными федеральными органами государственной власти, расположенными в Москве по вопросам государственных программ и стратегического развития Красноярского края,
  • Оказывала содействие органам исполнительной власти Красноярского края в привлечении инвестиций в регион,
  • Взаимодействие с крупными российскими и иностранными компаниями и их структурными подразделениями,
  • Обеспечение бухгалтерского учета ХФД представительства и контроль использования трудовых и финансовых ресурсов.

 

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Автор: Петр Савельев
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