Бывший рынок «Казачий» в Красноярске начнут благоустраивать в этом году

Здесь обещают разбить сквер и построить спорткомплекс. Часть денег даст бюджет, остальное — частные инвесторы.

Благоустройство участка бывшего рынка «Казачий» в микрорайоне Северный начнется в этом году, сообщили в администрации Красноярска.

Проходить оно будет в три этапа. На первом здесь разобьют сквер — высадят 800 деревьев и кустарников, обустроят пешеходные дорожки и центральную аллею. Также в этом месте оборудуют сцену с подсветкой.

В городском бюджете на благоустройство в этом году предусмотрено 15 млн рублей. Еще столько же заявлено в весеннюю корректировку. Средства на осветительную установку и оформление событийной площадки предоставит РУСАЛ», — рассказали в мэрии.

На втором этапе в этом месте появится современный спорткомплекс с бассейном. Построят его на деньги частных инвесторов — кого именно, власти не говорят. Это должно случиться в 2023 году.

Также в планах следующего года благоустроить остальную часть сквера. Там появятся спортивная и детская площадки, тренажеры, площадка для выгула собак», — добавляют в администрации города.

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