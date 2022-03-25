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Бывший рынок «Казачий» в Красноярске начнут благоустраивать в этом году

Бывший рынок «Казачий» в Красноярске начнут благоустраивать в этом году
Иллюстрация: пресс-служба администрации Красноярска

Здесь обещают разбить сквер и построить спорткомплекс. Часть денег даст бюджет, остальное — частные инвесторы.

#НОВОСТИ
Благоустройство участка бывшего рынка «Казачий» в микрорайоне Северный начнется в этом году, сообщили в администрации Красноярска.
Проходить оно будет в три этапа. На первом здесь разобьют сквер — высадят 800 деревьев и кустарников, обустроят пешеходные дорожки и центральную аллею. Также в этом месте оборудуют сцену с подсветкой. 
В городском бюджете на благоустройство в этом году предусмотрено 15 млн рублей. Еще столько же заявлено в весеннюю корректировку. Средства на осветительную установку и оформление событийной площадки предоставит РУСАЛ», — рассказали в мэрии.
На втором этапе в этом месте появится современный спорткомплекс с бассейном. Построят его на деньги частных инвесторов — кого именно, власти не говорят. Это должно случиться в 2023 году.
Также в планах следующего года благоустроить остальную часть сквера. Там появятся спортивная и детская площадки, тренажеры, площадка для выгула собак», — добавляют в администрации города.
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Речь об одном из трех озер на западе острова. Здесь планируют обустроить пляж с шезлонгами, а по центру самого водоема соорудить фонтан.

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Сейчас местные власти ищут подрядчика для выполнения этих работ. Пока безуспешно.

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С самого старта работы по формированию бюджета города идет его обсуждение с депутатским корпусом, которое завершается принятием бюджета на последней в нынешнем году сессии Горсовета.

Автор: Петр Савельев
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