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В Красноярске ищут подрядчика для строительства дороги на ул. Байкитская

В Красноярске ищут подрядчика для строительства дороги на ул. Байкитская
Иллюстрация: admkrsk.ru

Аукцион на строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная объявила администрация Красноярска. Дорога будет четырехполосной.

#НОВОСТИ

Согласно условиям аукциона, подрядчик должен будет построить дорожное полотно и ливневую канализацию, а также оборудовать тротуары и лестничные сходы с перилами в местах передвижения пешеходов.

Необходимо будет также установить дорожные знаки, поставить скамейки и урны и провести работы по уличному освещению

В зону застройки попали 30 участков и 51 жилой объект, все они были выкуплены, а жители расселены.

Дорога на Байкитской соединится со строящейся автомагистралью в створе ул. Волочаевская и станет частью одной развязки. Новая магистраль позволит жителям Студгородка быстрее добираться до ул. Копылова.

Отметим, начальная максимальная цена контракта 69,8 млн рублей. Заявки на участие а аукционе принимаются до 13 апреля.

Завершить все работы победитель должен будет в октябре 2022 года.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске за 162 млн руб. построят дорогу в мкр «Тихие зори». Она будет двухполосной.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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