Красноярцев зовут работать на Пайяхских месторождениях

Для строительства и эксплуатации промышленных объектов на Пайяхских месторождениях до 2028 года потребуется более 15 тысяч специалистов. Инвестор заявил в краевую службу занятости 100 вакансий.

Требуются инженеры, лаборанты химического анализа, менеджеры, специалисты, техники, оператор по добыче нефти и газа, электромонтер и электрослесарь.

Сотрудники могут рассчитывать на зарплату от 37 до 139 тысяч рублей.

Накануне руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков и заместитель гендиректора по персоналу и социальным программам ООО «РН-Ванкор» Павел Петров обсудили вопросы кадрового обеспечении инвестпроекта «Бурение скважин и строительство сопутствующей инфраструктуры в рамках разработки группы Пайяхских месторождений»

Так, стороны договорились проводить совместные мероприятия, чтобы закрыть кадровую потребность предприятия.

Кроме того, компания планирует участвовать в краевых ярмарках вакансий, а служба занятости будет проводить целевую подготовку соискателей по востребованным профессиям.

Ознакомиться с предложениями работы на инвестпроекте можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Ранее DK.RU сообщал о том, что разработка Пайяхского месторождения может принести столько же нефти, сколько сейчас добывается на всех месторождениях края.

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