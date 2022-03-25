Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше отменили

Ежегодный горнолыжный фестиваль GrelkaFest известен массовыми спусками девушек в купальниках и карнавальных костюмах.

Однако в этом году фестиваль не состоится в этом году.

Решение о переносе было принято совместно с правительством Кузбасса и администрацией курорта Шерегеш без указания причин.

Оказалось, даже обученные пандемией, мы не можем прогнозировать и контролировать все события, происходящие вокруг», — говорится в заявлении GrelkaFest в «ВКонтакте».

Напомним, фестиваль должен был пройти 10…24 апреля 2022 — планировались не только традиционные спуски в купальниках и карнавальных костюмах, но и новые форматы — пижамный и свадебный.

Справка

GrelkaFest впервые состоялся в 2013 году. В 2021 году в фестивале приняли участие около 1,8 тыс. человек. В 2020 году его отменили из-за пандемии.

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