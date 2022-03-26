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Красноярцы смогут улететь «Аэрофлотом» через Сочи в шесть стран

Новый аэропорт Стамбула
Новый аэропорт Стамбула. Иллюстрация: Дзен

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в страны ближнего зарубежья.

#НОВОСТИ

На направлениях в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан будет работать а/к «Россия» на Superjet 100.

Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — сообщает «Аэрофлот».

С 7 апреля станет возможным приобретение билетов в Каир, Тель-Авив, Актобе, Нур-Султан, Анталью, Стамбул, Бухару и Фергану.

«Аэрофлот» планирует в дальнейшем расширение программы международных полетов из Сочи и других российских городов.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что количество пассажиров на российских авиалиниях в январе…феврале 2022 выросло на 34% до 14 млн человек (относительно аналогичного периода 2021).

Российские а/к перевели 800 самолетов в отечественный реестр, после ареста 78 лайнеров в рамках односторонних санкций западных стран.

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Автор: Петр Савельев
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