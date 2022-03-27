В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы

Спектр услуг самый широкий – от различного рода франшиз до достаточно известных на местном рынке локальных брендов и производственных объектов.

Много объявлений по организации бизнеса на Wildberries с отлаженным бизнес-процессом, «под ключ с гарантией, прибыльность от 120% годовых!» Требуются вложения: 300 тыс. рублей — в товар и 500 тыс. рублей на запуск, рекламу и сопровождение бизнеса.

Продается автомойка на два поста с оборудованием и базой постоянных клиентов в Советском районе, ул. Связистов 35, работает более 3 лет. Заявлена среднемесячная чистая прибыль от 100 тыс. рублей. Цена 2,5 млн рублей.

Продается детский магазин «Дрема» в центре города, работает больше 5 лет, имеет базу постоянных покупателей более 1000 человек, список поставщиков и специальные условия —скидки, отсрочки, размещение под реализацию), интернет-магазин. Покупателю обещают передать материалы для промо и обеспечить поддержку в течение 2 месяцев. Магазин содержит товарные остатки на 700 тыс. рублей, которую можно отдельно оплатить частями. Цена 350 тыс. рублей.

Продается мобильный шиномонтаж на базе трехосного трейлера, полностью укомплектованный грузовым и легковым оборудованием — варка колес, балансировка, шиномонтаж, нарезка протектора! Общий размер — 12,5х3 м, рабочая зона — 7,5х2,8 м, жилое помещение состоит из спальни с диваном и шкафом (2,8х2 м) и санитарной комнаты — душевая кабина, стиральная машинка, раковина, холодильник, микроволновка (2,8х2 м). Хозяйственный блок с отдельным входом — котел, два компрессора по 500 л, бак для воды на 1 т, бойлер и насосная станция. Трейлер оборудован спутниковым интернетом, кассой, инструментом. Шиномонтаж работает 12 лет на трассе Р257 86 км д. Верхняя Бирюса. Цена 3 млн. рублей.

Продается барбершоп в элитном ЖК «Скандис». Помещение 43 кв. м, разделено на ресепшн, зону отдыха для клиентов и рабочий зал для мастеров на три рабочих места, отдельное помещение для персонала, склад, туалет и стиральная. База постоянных клиентов на 200 человек. Есть сайт и соцсети для продвижения. Заявляется, что в салоне дорогой ремонт, хорошее оборудование и качественная мебель в экостиле «Скандис». Вывеска оформлена согласно паспорту дома. Цена 2,5 млн рублей.

Продается бар в Советском районе с оборудованием и штатом сотрудников. Общая площадь помещения 240 кв. м — основной зал 8 столов со сценой и музыкальной системой, микшером, микрофонами и dj пультом. Отдельная кабинет с PS4 на 8 человек. Банкетный зал до 20 человек с отдельной звуковой системой, шумоизоляцией, проектором и доступом в интернет, караоке. Кухня содержит холодильники, пиццу-печь, тестомес, кухонные столы, два фритюра, промышленную печь, печь для котлет, посуду. Имеется кабинет для директора или управляющего с компьютером, телевизором, диваном. В заведении оборудована пожарная система, датчики дыма, система пожаротушения, люк поглощения дыма. Цена 1,5 млн рублей.

Цветочный магазин «Цветочка», Советский район, «проходное и видное место с магистрали, удобный въезд и большая парковка», цена 680 тыс. рублей.

Производство обуви, Центральный район, 2,7 млн рублей.

Продам бизнес в Октябрьском районе, настроен на розничную торговлю пищевыми продуктами, бытовой химией, канцелярией, алкогольной продукцией (лицензия имеется). Холодильное оборудование, помещение 98 кв. м в собственности. Цена 2,3 млн рублей.

Продажа кафе, на пересечении пр. Мира и ул. Перенсона, в одном помещении с магазином «Пятерочка», высокий трафик. Цена 1,3 млн рублей.

Продается столярное производство в Свердловском районе на ул. Электриков. Занимается производством корпусной мебели, лестниц, дверей из массива дерева, МДФ, ЛДСП, шпона. Цена 4,7 млн рублей.

Продается компьютерный клуб, Советский район, 7,5 млн рублей.

Продается кальянная в центре Красноярска, «вся необходимая вентиляция работает», пять телевизоров, 5 PS4, 15 кальянов, холодильник Кока-кола. 380 тыс. рублей.

Франшиза «первого в России resale-пространства» — магазин одежды без вложений в товар и складских остатков. «Секция» — уникальный сервис покупки и перепродажи одежды, обуви и аксессуаров middle и middle-up сегмента, где вещи, скучающие в шкафу, встречаются с теми, кто их искал. А вы зарабатываете Чистыми 35% от оборота каждый месяц! Франшиза создана на основе 15-летнего опыта в Воронеже и Петербурге. Паушальный взнос: от 400 тыс. рублей. Инвестиции в открытие от 1,2 млн рублей.

Продается производственный комплекс на ул. Ремесленная, 25 — изготовление изделий из камня и металла. На производстве используются только русские станки, оборудование, сырье и материалы. Суммарная площадь участка производственной базы 5850 кв. м. Электроэнергия 100 квт, водоснабжение и канализация — централизованные. Срок окупаемости бизнеса 5-6 лет. Цена 100 млн рублей.