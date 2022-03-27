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В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы
Иллюстрация: nb-ugra.ru

Спектр услуг самый широкий – от различного рода франшиз до достаточно известных на местном рынке локальных брендов и производственных объектов.

#БИЗНЕС

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 1

Много объявлений по организации бизнеса на Wildberries с отлаженным бизнес-процессом, «под ключ с гарантией, прибыльность от 120% годовых!» Требуются вложения: 300 тыс. рублей — в товар и 500 тыс. рублей на запуск, рекламу и сопровождение бизнеса.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 2

Продается автомойка на два поста с оборудованием и базой постоянных клиентов в Советском районе, ул. Связистов 35, работает более 3 лет. Заявлена среднемесячная чистая прибыль от 100 тыс. рублей. Цена 2,5 млн рублей. 

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 3

Продается детский магазин «Дрема» в центре города, работает больше 5 лет, имеет базу постоянных покупателей более 1000 человек, список поставщиков и специальные условия —скидки, отсрочки, размещение под реализацию), интернет-магазин. Покупателю обещают передать материалы для промо и обеспечить поддержку в течение 2 месяцев. Магазин содержит товарные остатки на 700 тыс. рублей, которую можно отдельно оплатить частями. Цена 350 тыс. рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 4

Продается мобильный шиномонтаж на базе трехосного трейлера, полностью укомплектованный грузовым и легковым оборудованием — варка колес, балансировка, шиномонтаж, нарезка протектора! Общий размер — 12,5х3 м, рабочая зона — 7,5х2,8 м, жилое помещение состоит из спальни с диваном и шкафом (2,8х2 м) и санитарной комнаты — душевая кабина, стиральная машинка, раковина, холодильник, микроволновка (2,8х2 м). Хозяйственный блок с отдельным входом — котел, два компрессора по 500 л, бак для воды на 1 т, бойлер и насосная станция. Трейлер оборудован спутниковым интернетом, кассой, инструментом. Шиномонтаж работает 12 лет на трассе Р257 86 км д. Верхняя Бирюса. Цена 3 млн. рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 5

Продается барбершоп в элитном ЖК «Скандис». Помещение 43 кв. м, разделено на ресепшн, зону отдыха для клиентов и рабочий зал для мастеров на три рабочих места, отдельное помещение для персонала, склад, туалет и стиральная. База постоянных клиентов на 200 человек. Есть сайт и соцсети для продвижения. Заявляется, что в салоне дорогой ремонт, хорошее оборудование и качественная мебель в экостиле «Скандис». Вывеска оформлена согласно паспорту дома. Цена 2,5 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 6

Продается бар в Советском районе с оборудованием и штатом сотрудников. Общая площадь помещения 240 кв. м — основной зал 8 столов со сценой и музыкальной системой, микшером, микрофонами и dj пультом. Отдельная кабинет с PS4 на 8 человек. Банкетный зал до 20 человек с отдельной звуковой системой, шумоизоляцией, проектором и доступом в интернет, караоке. Кухня содержит холодильники, пиццу-печь, тестомес, кухонные столы, два фритюра, промышленную печь, печь для котлет, посуду. Имеется кабинет для директора или управляющего с компьютером, телевизором, диваном. В заведении оборудована пожарная система, датчики дыма, система пожаротушения, люк поглощения дыма. Цена 1,5 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 7

Цветочный магазин «Цветочка», Советский район, «проходное и видное место с магистрали, удобный въезд и большая парковка», цена 680 тыс. рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 8

Производство обуви, Центральный район, 2,7 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 9

Продам бизнес в Октябрьском районе, настроен на розничную торговлю пищевыми продуктами, бытовой химией, канцелярией, алкогольной продукцией (лицензия имеется). Холодильное оборудование, помещение 98 кв. м в собственности. Цена 2,3 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 10

Продажа кафе, на пересечении пр. Мира и ул. Перенсона, в одном помещении с магазином «Пятерочка», высокий трафик. Цена 1,3 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 11

Продается столярное производство в Свердловском районе на ул. Электриков. Занимается производством корпусной мебели, лестниц, дверей из массива дерева, МДФ, ЛДСП, шпона. Цена 4,7 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 12

Продается компьютерный клуб, Советский район, 7,5 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 13

Продается кальянная в центре Красноярска, «вся необходимая вентиляция работает», пять телевизоров, 5 PS4, 15 кальянов, холодильник Кока-кола. 380 тыс. рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 14

Франшиза «первого в России resale-пространства» — магазин одежды без вложений в товар и складских остатков. «Секция» — уникальный сервис покупки и перепродажи одежды, обуви и аксессуаров middle и middle-up сегмента, где вещи, скучающие в шкафу, встречаются с теми, кто их искал. А вы зарабатываете Чистыми 35% от оборота каждый месяц! Франшиза создана на основе 15-летнего опыта в Воронеже и Петербурге. Паушальный взнос: от 400 тыс. рублей. Инвестиции в открытие от 1,2 млн рублей.

В Красноярске малый бизнес активно продает свои активы 15

Продается производственный комплекс на ул. Ремесленная, 25 — изготовление изделий из камня и металла. На производстве используются только русские станки, оборудование, сырье и материалы.  Суммарная площадь участка производственной базы 5850 кв. м. Электроэнергия 100 квт, водоснабжение и канализация — централизованные. Срок окупаемости бизнеса 5-6 лет. Цена 100 млн рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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