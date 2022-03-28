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«Жителям не о чем волноваться»: «КрасАвиа» не планирует сокращать полёты

«Жителям не о чем волноваться»: «КрасАвиа» не планирует сокращать полёты
Иллюстрация: vk.com/krasavia

Малая авиация Красноярского края не будет сворачивать полетные программы - геополитическая ситуация практически не затронула эту сферу. Об этом рассказал гендиректор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

#НОВОСТИ

Он рассказал, что парк воздушных судов компании «КрасАвиа» зарегистрирован в РФ, а большинство рейсов выполняется внутри региона.

Кроме того, авиакомпания стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря чему «КрасАвиа» удалось значительно снизить издержки и оптимизировать процессы.

«Летнее расписание мы выполним в полном объеме. Жителям наших северных городов и поселков не о чем волноваться — потерь перевозок не произойдет», — заключил Андрей Егоров.

Ранее DK.RU сообщал, что власти Красноярского края намерены обеспечить внутренние авиаперевозки за счет самолетов АН.

Ставку делают как раз на авиакомпанию «КрасАвиа», которая находится в собственности краевого правительства. В ее парке на сегодня пять самолетов ATR-42, два — ATR-72 и три — Л-410 УВП.

Отметим, АО «КрасАвиа» занимается региональными пассажирскими и грузовыми авиаперевозкиами, а также авиаработами.

Основное направление деятельности — это региональные социально-значимые рейсы на самолетах и вертолетах в районах Крайнего Севера Красноярского края.

 

 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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