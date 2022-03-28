Красноярские улицы начали пылесосить

Весной 2022 году на уборку тротуаров основных городских улиц вышли восемнадцать ручных пылесосов, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Первые механизмы приступили к работе в центральной части города с сегодняшнего дня.

Далее к ним присоединятся пылесосы, расположенные в Железнодорожном районе.

Борьба с пылью в городе — один из важных пунктов экологической повестки. Глава города Сергей Еремин неоднократно говорил о необходимости комплексного подхода в решении этого вопроса, о том, что вакуумная уборка не должна ограничиваться только проезжей частью. Пылесосы нужны в парках, в скверах, во дворах и, конечно же, на тротуарах главных улиц», - считают в мэрии.

К середине весны в работу включатся все имеющиеся в распоряжении восемнадцать механизмов.

Запланированы несколько основных маршрутов уборки.

В зависимости от ситуации маршруты могут корректироваться специалистами районных администраций.

Ранее, Сергей Еремин предложил придумать имя уличному пылесосу.