Инновационных предпринимателей будут кредитовать по льготной ставке
Правительство утвердило правила предоставления субсидий при кредитовании малого и среднего бизнеса из высокотехнологичных сегментов.
Предприятия МСП, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, смогут кредитоваться по льготной ставке. Правила субсидирования подобных займов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Суть в том, что государство будет возмещать кредитору разницу между льготной ставкой и рынком. В результате предприниматели из высокотехнологичных отраслей смогут кредитоваться под 3% годовых.
Деньги можно будет взять как на пополнение оборотных средств, так и на развитие. Срок — до 3 лет. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей.
В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году — 750 млн рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей, в 2024-м — 1,8 млрд рублей», — рассказали в правительстве страны.
Нововведение распространяется на следующие сферы:
- Интернет вещей;
- Искусственный интеллект;
- Квантовые вычисления и квантовые коммуникации;
- Квантовые сенсоры;
- Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы связи;
- Новые коммуникационные интернет-технологии;
- Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы;
- Новые производственные технологии;
- Перспективные космические системы;
- Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа;
- Технологии новых материалов и веществ;
- Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем;
- Технологии распределенных реестров;
- Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая возобновляемые;
- Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств для нужд российской промышленности;
- Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики.
Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.