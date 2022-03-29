Инновационных предпринимателей будут кредитовать по льготной ставке

Правительство утвердило правила предоставления субсидий при кредитовании малого и среднего бизнеса из высокотехнологичных сегментов.

Предприятия МСП, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, смогут кредитоваться по льготной ставке. Правила субсидирования подобных займов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Суть в том, что государство будет возмещать кредитору разницу между льготной ставкой и рынком. В результате предприниматели из высокотехнологичных отраслей смогут кредитоваться под 3% годовых.

Деньги можно будет взять как на пополнение оборотных средств, так и на развитие. Срок — до 3 лет. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей.

В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году — 750 млн рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей, в 2024-м — 1,8 млрд рублей», — рассказали в правительстве страны.

Нововведение распространяется на следующие сферы:

Интернет вещей;

Искусственный интеллект;

Квантовые вычисления и квантовые коммуникации;

Квантовые сенсоры;

Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы связи;

Новые коммуникационные интернет-технологии;

Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы;

Новые производственные технологии;

Перспективные космические системы;

Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа;

Технологии новых материалов и веществ;

Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем;

Технологии распределенных реестров;

Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая возобновляемые;

Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств для нужд российской промышленности;

Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики.