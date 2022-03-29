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Инновационных предпринимателей будут кредитовать по льготной ставке

Инновационных предпринимателей будут кредитовать по льготной ставке
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство утвердило правила предоставления субсидий при кредитовании малого и среднего бизнеса из высокотехнологичных сегментов.

#НОВОСТИ
Предприятия МСП, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, смогут кредитоваться по льготной ставке. Правила субсидирования подобных займов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
Суть в том, что государство будет возмещать кредитору разницу между льготной ставкой и рынком. В результате предприниматели из высокотехнологичных отраслей смогут кредитоваться под 3% годовых.
 
Деньги можно будет взять как на пополнение оборотных средств, так и на развитие. Срок — до 3 лет. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей.
В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году — 750 млн рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей, в 2024-м — 1,8 млрд рублей», — рассказали в правительстве страны.
Нововведение распространяется на следующие сферы:
  • Интернет вещей;
  • Искусственный интеллект;
  • Квантовые вычисления и квантовые коммуникации;
  • Квантовые сенсоры;
  • Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы связи;
  • Новые коммуникационные интернет-технологии;
  • Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы;
  • Новые производственные технологии;
  • Перспективные космические системы;
  • Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа;
  • Технологии новых материалов и веществ;
  • Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем;
  • Технологии распределенных реестров;
  • Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая возобновляемые;
  • Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств для нужд российской промышленности;
  • Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики.
Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.
Автор: Петр Савельев
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