Красноярскому краю дали денег на фиксацию цен на хлеб

Из федерального бюджета выделили средства для компенсации затрат хлебопекам. Цель: зафиксировать цены на хлеб на уровне марта.

Красноярский край получил 54,3 млн рублей на компенсации затрат предпринимателям, пекущим хлеб. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ.

Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года. Средства уже направлены в регионы», — написала Абрамченко.

В Минсельхозе Красноярского края DK.RU подтвердили, что деньги получены. Но выдавать их начнут чуть позже — сейчас в министерстве разрабатывают порядок выделения этих субсидий.

В ближайшее время он будет готов и начнется работа», — сказали в правительстве.

Предварительно, размер компенсации составит 2,5 рубля на килограмм произведенного хлеба. Выделять деньги будут помесячно. При этом получатель должен будет каждый месяц подтверждать, что он не повышал цену.

Оперативно получить комментарии представителей хлебопекарной отрасли края не удалось — они пообещали отреагировать позже. Однако, как сообщало РБК, со ссылкой на российское представительство Fazer Group — одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий — по итогу 2021 года себестоимость производства хлеба в России выросла на 18%. Президент же Российского союза пекарей Алексей Лялин рассказал «Российской газете», что для сохранения минимальной рентабельности при фиксации цен, хлебопекам нужно субсидий 6 рублей на килограмм — некоторые ингредиенты подорожали, по его словам, в два-три раза.

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