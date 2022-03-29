Красноярскому краю дали денег на фиксацию цен на хлеб
Из федерального бюджета выделили средства для компенсации затрат хлебопекам. Цель: зафиксировать цены на хлеб на уровне марта.
Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года. Средства уже направлены в регионы», — написала Абрамченко.
В ближайшее время он будет готов и начнется работа», — сказали в правительстве.
Рыночная экономика подразумевает свободное ценообразование. Однако в кризис включаются механизмы регулирования и этой области. И не только со стороны государства, но и самих игроков рынка.
В Красноярске продажи сахара за две недели выросли в несколько раз
Однако Ирина Панина, замминистра сельского хозяйства края, заявила, что «несмотря на повышенный спрос на сахар-песок, не будет дефицита этого продукта».
«Читай-город» повышает цены на книги. А что другие магазины?
Изменение цен в крупной книжной сети страны «Читай-город» произойдет 28 марта. До этого времени продукцию магазина можно купить по старой цене. Насколько именно подорожают книги, пока неизвестно.