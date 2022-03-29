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Все в ПОРТ: красноярский бизнес зовут обсудить взаимодействие с властями и НКО

Все в ПОРТ: красноярский бизнес зовут обсудить взаимодействие с властями и НКО
Иллюстрация: vk.com/tboil2

В Красноярске пройдет конференция, посвященная проблемам коммуникации между предпринимателями, чиновниками и представителями некоммерческого сектора.

#НОВОСТИ
Проектный офис развития территорий (ПОРТ) при поддержке Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края проведет в Красноярске конференцию «Взаимодействие бизнеса, муниципалитетов и некоммерческого сектора в социально-экономическом развитии территорий».
 
В конференции примут участие представители краевой власти, чиновники районных администраций и муниципалитетов.
Предприниматели смогут задать власть имущим свои вопросы и совместно с ними найти решения реально существующих проблем», — говорят организаторы.
Состоится конференция 30 марта 2022 года в красноярской «Точке кипения» (ТЦ «Квант», 3 этаж). Начало в 11:00.
 
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Размер гранта — от 3 до 20 млн рублей. Выдавать их будут через конкурс, который проводит федеральный Фонд содействия инновациям.

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Автор: Петр Савельев
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