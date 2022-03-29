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Электросамокаты Красноярска открывают новый сезон

Электросамокаты Красноярска открывают новый сезон
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В Красноярске вновь заработал сервис проката Whoosh. Элеткросамокаты уже появились на улицах города. Воспользоваться кикшерингом можно с помощью мобильного приложения.

#НОВОСТИ

Стоимость минуты проката при стартовом тарифе (40 рублей) составляет 5 рублей.

Отметим, максимальная скорость самокатов — 20-25 км/ч, а в зонах большого скопления пешеходов, в парках и скверах ее ограничивают до 15 км/ч.

Сервис заявляет, что в «прошивке» самоката указаны и зоны, не предназначенные для такого вида транспорта, в них самокат просто не поедет. Например, на Красной площади и Мемориале Победы.

Напомним, компания Whoosh зашла на красноярский рынок в 2021 году.

Ранее DK.RU рассказывал, что электросамокаты пользовались большой популярностью у жителей города, поэтому мэрия Красноярска, ГИБДД и прокатчики самокатов прописали свод правил, регламентирующих использование этого вида транспорта.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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