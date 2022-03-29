Красноярские пекарни готовятся повысить цены на хлеб
После введения санкций себестоимость производства хлеба резко выросла. Теперь предприниматели готовятся повысить цену и на конечный продукт.
В результате производство базовых хлебов с момента введения санкций подорожало примерно на 30%», — рассказала Чиж.
Основное удорожание произошло в звене сырья и упаковки. Некоторые ингредиенты (например, орехи и сухофрукты) подорожали настолько, что мы вынуждены снимать с производства хлеба, в которых они используются», — говорит Трущелёва.
Полностью компенсировать рост себестоимости увеличением розничной цены мы не можем — это отпугнет покупателей. Менять рецептуру тоже не будем. Просто станем меньше зарабатывать», — говорит Наталья Трущелёва.
Сети очень неохотно соглашаются с повышением нами отпускной цены и его приходится подолгу обосновывать им. А вот поставщики сырья увеличивают стоимость чуть не с каждой партией — по сути, зачастую мы узнаем об этом уже по факту поставки. Отказаться же от нее мы не можем, поскольку тогда не из чего будет печь хлеб», — рассказала Ксения Чиж.
Чтобы компенсировать удорожание производства, субсидия должна составлять 5 рублей на килограмм. Тогда это сработает. Но только по базовым хлебам. Для сложных хлебов и этого не хватит», — говорит она.
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