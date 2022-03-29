Красноярские пекарни готовятся повысить цены на хлеб

После введения санкций себестоимость производства хлеба резко выросла. Теперь предприниматели готовятся повысить цену и на конечный продукт.

Себестоимость производства хлеба в Красноярске, после введения санкций, существенно выросла. Об этом DK.RU рассказала заместитель директора компании «Ярхлеб» Ксения Чиж.

По ее словам, за последнее время подорожали практически все составляющие процесса производства хлеба. Так, маргарин вырос в цене на 80-100%, а сахар — на 30-50% (плюс есть сложности с его покупкой). Также подорожало растительное масло, мука, дрожжи и упаковка, которая вся производится из импортного сырья.

В результате производство базовых хлебов с момента введения санкций подорожало примерно на 30%», — рассказала Чиж.

В сегменте так называемых сложных хлебов (безглютеновый, с добавками и т.п.) ситуация еще сложнее. По словам основательницы бренда «Формула хлеба» Натальи Трущелёвой, себестоимость ее продукции выросла примерно на 50%.

Основное удорожание произошло в звене сырья и упаковки. Некоторые ингредиенты (например, орехи и сухофрукты) подорожали настолько, что мы вынуждены снимать с производства хлеба, в которых они используются», — говорит Трущелёва.

Ксения Чиж из «Ярхлеба» также говорит о том, что ассортимент ее компании сейчас перераспределяется в сторону простых хлебов.

И Трущелёва, и Чиж признают: одним перераспределением ассортимента ситуацию не разрешить — повышать цены все равно придется. В «Формуле хлеба» рассказали, что стоимость их продукции в ближайшее время вырастет минимум на 20%.

Полностью компенсировать рост себестоимости увеличением розничной цены мы не можем — это отпугнет покупателей. Менять рецептуру тоже не будем. Просто станем меньше зарабатывать», — говорит Наталья Трущелёва.

«Ярхлебу» в этой ситуации еще сложнее — они вынуждены любое изменение цен согласовывать с розничными сетями, через которые распространяется основная часть их продукции.

Сети очень неохотно соглашаются с повышением нами отпускной цены и его приходится подолгу обосновывать им. А вот поставщики сырья увеличивают стоимость чуть не с каждой партией — по сути, зачастую мы узнаем об этом уже по факту поставки. Отказаться же от нее мы не можем, поскольку тогда не из чего будет печь хлеб», — рассказала Ксения Чиж.

Напомним, что Красноярскому краю выделили 54,3 млн рублей на компенсацию затрат хлебопекам, чтобы те не повышали цены. Заявленная норма субсидирования — 2,5 рубля на 1 кг хлеба. Ксения Чиж считает, что этого мало.

Чтобы компенсировать удорожание производства, субсидия должна составлять 5 рублей на килограмм. Тогда это сработает. Но только по базовым хлебам. Для сложных хлебов и этого не хватит», — говорит она.

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