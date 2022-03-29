Парки Красноярска начали готовить к летнему сезону
Парки и общественные пространства Красноярска необходимо привести в порядок после зимы. Объекты благоустройства проверяют специалисты МАУ «Красгорпарк».
Работы сейчас ведутся в 17-ти общественных пространствах. Так, сотрудники предприятия ремонтируют, красят и укрепляют уличную мебель, проверяют МАФы, спортивные тренажёры и опоры освещения.
Как отмечают в мэрии, с приходом весны посетителей в городских парках стал больше, поэтому с 1 апреля специалисты по обслуживанию общественных пространств Красгорпарка переходят на летний график работы.
«С наступлением тепла многие красноярцы уже вышли на прогулки по городу, сейчас мы продлеваем время работы, световой день позволяет. Наши специалисты приступают к своим обязанностям уже в 7.00», — рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Сергей Ганжин.
Ранее DK.RU рассказывал, что в Красноярске в этом году начнут благоустраивать Бывший рынок «Казачий». Здесь обещают разбить сквер и построить спорткомплекс. Часть денег даст бюджет, остальное — частные инвесторы.
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