«Нам нужно продолжать мечтать»: как прошла премьера пьесы «Бизнес-девичник»

Четыре истории красноярских бизнес-леди вдохновили, вызвали смех и слезы, мотивировали на новые цели.

Впервые «Бизнес-девичник» — традиционный весенний ивент «Делового квартала» прошел в новом, неожиданном формате. Редакция делового издания поставила документальную пьесу в жанре вербатим, рассказывающую о судьбах четырех красноярских бизнес-леди.

— Предпринимательницы часто становятся героинями публикаций издания. Иногда нас даже упрекают, что, мол, слишком много женщин стало в «ДК». На самом деле никакого гендерного перекоса нет. Просто женщины ярче, артистичнее проявляются в публичном пространстве. Отсюда ощущение информационного доминирования. А еще женщины легче идут на эксперименты. Смелость наших бизнесвумен и редакционная тяга к визионерству в бизнес-ивентах подтолкнули меня к идее написать и поставить пьесу в жанре вербатим, — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Вербатим — документальная пьеса, сродни литературе в жанре нон-фикшн. Героинями пьесы «Бизнес-девичник» стали ивентор Елена Бердникова, HR-тренер, ведущая трансформационных игр Татьяна Елистратова, основатель и руководитель компании «ПакетМаркет» Ольга Свежинская и основатель сети образовательных центров «Умка» Татьяна Андреева.

Юлия Чанчикова рассказывает, как шла работа над документальной пьесой:

— С каждой героиней мы провели интервью-погружение. Затем были написаны десятиминутные монологи, вместившие поворотные события в их судьбах. Помимо четырех героинь в пьесе есть Автор, который не только наблюдает, но и принимает участие в развертывании событий. Режиссером пьесы стала Елена Бедрина, основатель и руководитель театрального пространства «Этти дети». Елена создала драматургическую «партитуру», «оживила» тексты, сделала их объемными, зримыми. В пьесе участвовали две профессиональные актрисы, обе ведут курсы по речи и публичным выступлениям.

Нина Веста сыграла четырех героинь, а Екатерина Соловьева — Автора. Специально для пьесы Борис Аульченко, руководитель компании «ВизуалКонтент» создал видеоинсталляции, а звукорежиссер Андрей Бродников — саундтрек.

Продюсером постановки выступилаа Анна Аульченко, которая уже продюсировала несколько событий «ДК», в том числе премию «Человек года-2021». Ярким финалом постановки стали стихи Ольги Тубольцевой, которые она посвятила каждой героине.

Визуальные образы реальных героинь, которые в конце пьесы вышли на сцену, специально подбирались в бутиках Capsule, Emi brend, Equipe, Meeting net , расположенных в ТК «Сити Холл».

— В бутике дизайнерских украшений Equipe я выбрала для премьеры украшения из серии «Тексты времени». Очень органично для автора пьесы, — поделилась Юлия Чанчикова.

Где состоялась премьера пьесы «Бизнес-девичник»

Премьера пьесы в жанре вербатим прошла на площадке мультиформатного ивент-пространства Оne Way Loft (Пушкина, 22Г). По словам Юлии Чанчиковой, современное лофтовое пространство позволило реализовать все задумки режиссера.

— Елена Бедрина задействовала двухуровневую планировку пространства. События пьесы развивались сразу на двух этажах — на сцене и балконе. Особое, лофтовое освещение создавало атмосферу экспериментального театра. Сочетание креативности и уюта — изюминка пространства Оne Way Loft. Плюс техническое оснащение «под ключ» позволило организаторам не тратить ресурсы на поиск дополнительного оборудования.

На премьере пьесы был аншлаг — 120 гостей собрались на «Бизнес-девичник». Однако площадка позволила разместиться с комфортом и провести отличный вечер.

Что еще происходило на премьере пьесы

Помимо читки пьесы организаторы приготовили гостям интерактивный сюрприз. Актеры плейбэк-театра «Тронутые» показали серию импровизационных этюдов. Темы для них подсказывали сами зрители.

— «Тронутые» работают в очень оригинальном синтетическом жанре. Их импровизации помогли нам всем выдохнуть, посмеяться, немножко разбавить градус драматического напряжения на сцене и в жизни, — рассказывает Юлия Чанчикова.

Также на премьере была представлена экспозиция фотопроекта издания Театр Dream. Фотохудожник Татьяна Вишневская представила четыре театральных образа. Героинями стали Ольга Тубольцева, Людмила Максимец, Юлия Усатова и Надежда Кармаева.

Что организовали на площадке партнеры события

Во время премьеры работал театральный буфет. За кофейную зону отвечал Павел Стабров и «Трес Кафетеррас», угощавшие гостей натуральным колумбийским кофе. Изысканные закуски приготовили «Культ колбас», «Рыба Пила» и семейная пекарня «Формула хлеба». Гости оценили и сыровяленые колбасы, изготовленные по классической технологии длительного созревания, и свежайшие рыбные деликатесы, и полезные хлебобулочные изделия. Фирменные бутылочки с водой от компании «ПакетМаркет» — уже традиционный вклад постоянного партнера в организацию событий «ДК».

На входе каждая гостья «Бизнес-девичника» получала ароматный сюрприз от легендарного бренда французской косметики L'Occitane c предсказанием-комплементом. На локации партнера можно было подробнее познакомиться с весенней коллекцией бренда, чтобы потом посетить бутик — теперь он находится в ТК «Сити Холл».

Что подарили партнеры героиням и гостям события

Ни одно из мероприятий «Делового квартала» не обходится без подарков. В этом изданию всегда помогают партнеры. Героини пьесы получили сертификаты от центра вневозрастной медицины Clinic’A сертификаты на волшебные процедуры красоты и молодости на современных аппаратах и с применением уникальных технологий.

Алену Вельгер, астролог, визионер, тренер по ресурсным практикам подарила бизнес-леди участие в своем трансформационном проекте Ап Грейд в течение месяца.

И конечно же цветы — букеты героиням составила и подарила флорист Елена Гаврилова.

На входе все гости получили фишки для розыгрыша, отпечатанные в типографии КПД — у постоянного партнера событий «Делового квартала». В конце мероприятия состоялся розыгрыш. Удача улыбнулась многим. Елена Сычева (L'Occitane), Антон Кнутырев («Культ колбас»), Светлана Буриченко («Рыба Пила»), Алена Вельгер («Ап грейд»), Екатерина Вишневецкая (Clinic’A), Светлана Гаврилова — все партнеры приготовили еще и подарки для розыгрыша, чтобы удачи и радости в этот вечер было как можно больше.

Суперрозыгрыш от «Делового квартала» провела Юлия Чанчикова.

— У нашего издания есть два девиза — «Фаршем через решетку» и «Полетели вместе!». Поскольку мы решили максимально вдохновить наших гостей, то разыграли полет на экскурсионном самолете над Манской петлей от нашего партнера компании «Боно Доно». Нам всем нужно продолжать мечтать, а для этого периодически стоит отрываться от земли, — сказала главный редактор издания.

Видеоверсия читки пьесы «Бизнес-девичник» в жанре вербатим здесь.