Красноярскому краю одобрили первые антикризисные меры

На прошлой неделе глава региона подписал указ об антикризисных изменениях законодательства. Первые обновления уже вышли.

Правительство Красноярского края утвердило первый пакет мер, направленных на преодоление кризисной ситуации в экономике региона, возникшей после введения антироссийских санкций. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

В первую очередь правительство края продлило сроки уплаты налогов за 2021 года и авансовых платежей за первый квартал и первое полугодие 2022-го. Теперь их нужно будет заплатить до 1 сентября 2022 года. Нововведение касается УСН, единого сельхозналога, патентной системы, налогов на имущество организаций, транспортного и земельного налогов. Общий объем средств, которые таким образом останутся в рынке составляет 5 млрд рублей.

Что касается госзакупок, то власти расширили перечень случаев, когда их можно проводить у единственного поставщика, а также установили порядок изменения существенных условий контрактов.

Помимо этого бюджет краевой госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2022 год увеличили на 715,6 млн рублей. Эти деньги пойдут на выплату субсидий работодателям для организации обучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также субсидии на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников.

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