«Тотальный диктант — 2022»: в Красноярске началась регистрация участников

В этом году мероприятие в городе проходит уже в 12 раз. Участников ждут более чем 20 площадок, три из которых — новые.

В Красноярске началась регистрация участников «Тотального диктанта» 2022 года. Об этом сообщили местные организаторы мероприятия.

Всего в Красноярске откроются более 20 площадок диктанта, 2 из которых закрытые — это Сибирская электронная таможня и Сибирский юридический институт. В диктанте-2022 впервые не примут участия городские школы, но при этом организаторы проекта приготовили красноярцам сразу несколько площадок, где диктант состоится в первый раз», — рассказали в оргкомитете.

В частности, диктант впервые можно будет написать в белом зале КрасГМУ им. В.Ф.Война-Ясенецкого, на гоночной трассе «Красное кольцо» и в научно-познавательном центре на Восточном входе «Столбов».

Полный список площадок опубликован на сайте «Тотального диктанта». Там же можно зарегистрироваться на любую из них.

В 2022 году диктант назначен на 9 апреля. Его текст в этот раз написала писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова.

В этом году «Тотальный диктант» в Красноярске пройдет в 12 раз. 2021-м его написало 1 019 человек, хотя пару лет назад их было более 2 600. Причина: эхо пандемии и сокращение (из-за этого) количества площадок.

Читайте также:

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше отменили Ежегодный горнолыжный фестиваль GrelkaFest известен массовыми спусками девушек в купальниках и карнавальных костюмах.

Бывший рынок «Казачий» в Красноярске начнут благоустраивать в этом году

Здесь обещают разбить сквер и построить спорткомплекс. Часть денег даст бюджет, остальное — частные инвесторы.

К будущему аквапарку в Красноярске подвели электричество

Сети проложены под землей. Их общая протяженность составляет больше тысячи километров.