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Господдержке Красноярского края добавили денег на микрозаймы для бизнеса

Господдержке Красноярского края добавили денег на микрозаймы для бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

Большая часть добавки пойдет на финансирование нового микрозайма, который в скором времени пополнит арсенал инструментов центра «Мой бизнес».

#НОВОСТИ
Правительство Красноярского края дополнительно выделило 50 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в региональном агентстве развития МСП.
 
Основная часть этих денег — 43 млн рублей — предназначена для обеспечения выдачи нового льготного микрозайма центром «Мой бизнес».
В линейке финансовых льготных продуктов центра „Мой бизнес“ сейчас семь видов микрозаймов по ставкам от 3 до 9,5%. Новый микрозайм будет предназначен для малого и среднего бизнеса, который необходимо в этом году поддержать из-за жёсткой санкционной политики», — рассказала руководитель агентства развития МСП Красноярского края Татьяна Бочарова.
Как рассказали DK.RU в агентстве, новый микрозайм станет восьмым в линейке подобных инструментов «Моего бизнеса». Сейчас специалисты его разрабатывают. Когда он пополнит арсенал микрозаймов центра, пока неизвестно.
 
Оставшиеся 7 млн рублей пойдут на субсидии детским развлекательным центрам и игровым комнатам в торгово-развлекательных центрах.
 
Помимо этого, вчера правительство края утвердило первый пакет мер, направленных на стабилизацию экономики региона. Среди них налоговая отсрочка и поддержка занятости.
 
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Автор: Петр Савельев
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