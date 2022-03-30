Господдержке Красноярского края добавили денег на микрозаймы для бизнеса
Большая часть добавки пойдет на финансирование нового микрозайма, который в скором времени пополнит арсенал инструментов центра «Мой бизнес».
В линейке финансовых льготных продуктов центра „Мой бизнес“ сейчас семь видов микрозаймов по ставкам от 3 до 9,5%. Новый микрозайм будет предназначен для малого и среднего бизнеса, который необходимо в этом году поддержать из-за жёсткой санкционной политики», — рассказала руководитель агентства развития МСП Красноярского края Татьяна Бочарова.
О том, как красноярским бизнесменам выйти на рынки Азии, поговорили представители краевой власти и деловые общественные организации на встрече в Сибирском федеральном университете.
В Красноярском крае предпримут меры для сохранения экономики
Губернатор края Александр Усс подписал указ о первоочередных мерах по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края, который предусматривают реализацию мероприятий в нескольких сферах.
Российскому бизнесу дадут налоговые каникулы и отменят национальную сертификацию импорта
Как стало известно DK.RU, соответствующие документы почти готовы и скоро будут приняты.