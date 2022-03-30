Красноярцы жалуются, что не могут вернуть деньги за билеты на концерты. Но вернуть можно

Жители Красноярска, которые не смогли по определённым причинам посетить концерты исполнителей, не могут получить обратно деньги за билеты. Организатор не торопится возвращать денежные средства.

Как рассказали в Ростребнадзоре по краю, общий принцип по возврату денег определен законодательно. Сначала нужно написать заявление организатору концерту или уполномоченному лицу, у которого был приобретен билет. Если же они откажутся возвращать деньги — обращаться в суд.

Как отметили в надзорном ведомстве, чаще всего организаторы решают вопросы мирно, — как правило, до суда дело не доходит.

Горожане могут вернуть деньги даже в том случае, если просто передумали идти на концерт, хотя само мероприятие не отменилось:

— на 100% возврат средств можно рассчитывать, если организатор уведомлен не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия;

— на 50 % — если вы уведомите о своем отказе за 5 дней;

— на 30 % — если уведомите за 3 дня .

«Нередко граждане обращаются за возвратом за 1-2 дня до начала мероприятия, но в этом случае шансы невелики», — рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Ранее DK.RU сообщал, что российские кинотеатры заморозят цены. Идти там будет советская классика и фильмы Болливуда.

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