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Красноярцы жалуются, что не могут вернуть деньги за билеты на концерты. Но вернуть можно

Красноярцы жалуются, что не могут вернуть деньги за билеты на концерты. Но вернуть можно
Иллюстрация: pixabay.com

Жители Красноярска, которые не смогли по определённым причинам посетить концерты исполнителей, не могут получить обратно деньги за билеты. Организатор не торопится возвращать денежные средства.

#НОВОСТИ

Как рассказали в Ростребнадзоре по краю, общий принцип по возврату денег определен законодательно. Сначала нужно написать заявление организатору концерту или уполномоченному лицу, у которого был приобретен билет. Если же они откажутся возвращать деньги — обращаться в суд.

Как отметили в надзорном ведомстве, чаще всего организаторы решают вопросы мирно, — как правило, до суда дело не доходит. 

Горожане могут вернуть деньги даже в том случае, если просто передумали идти на концерт, хотя само мероприятие не отменилось:

— на 100% возврат средств можно рассчитывать, если организатор уведомлен не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия;

— на 50 % — если вы уведомите о своем отказе за 5 дней;

— на 30 % — если уведомите за 3 дня .

«Нередко граждане обращаются за возвратом за 1-2 дня до начала мероприятия, но в этом случае шансы невелики», — рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Ранее DK.RU сообщал, что российские кинотеатры заморозят цены. Идти там будет советская классика и фильмы Болливуда.

Репертуар пришлось изменить из-за санкций — после начала военной операции России в Украине релиз и прокат фильмов в РФ остановили The Walt Disney Company, Warner Bros, Sony, Paramount.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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