В Красноярском крае сформирован запас продуктов: хватит на 27 дней
Запас продуктов питания в крае составляет в среднем 27 дней, непродовольственных товаров — 40 дней. По отдельным позициям достигает 60 дней. Ассортимент обновляется за счёт регулярных поставок.
Об этом рассказали в Минсельхозе края. Ведомство ежедневно мониторит запасы товаров в торговых организациях региона.
В правительстве рассказали, что запас продовольствия сформирован по итогам прошлого сельхозгода, тогда в России собрали высокий урожай сахарной свеклы, гречихи, продовольственного зерна и других культур.
«Только на складах края сейчас более 1 млн 600 тыс. тонн зерновых. Оснований для того, что продуктов не хватит, нет. Есть перебои с логистикой из-за ухода из России транснациональных компаний. Перенастройка цепочек поставок займет пару месяцев и будет способствовать закреплению продовольствия на товарных рынках страны и края», — рассказал Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства и торговли края.
При этом онлайн доставка товаров в регионе продолжает работать без сбоев.
«Дефицита каких-либо групп продовольственных и непродовольственных товаров у нас нет. Всё как было в ассортименте, так и остаётся. Онлайн- доставку осуществляем напрямую из логистического центра группы компаний, где всегда сформирован запас на месяц-полтора», — заявил Николай Польский, руководитель онлайн-супермаркета регулярных закупок «Ярдекс» группы компаний «Ярошенко».
Отметим, в крае сохраняется повышенный спрос на сахар-песок. Однако в правительстве региона заверили — запасы есть и в магазинах, и в распределительных центрах, и в пути.
В то же время в регионе стабилизировался спрос на крупы, муку, консервы, соль, подсолнечное масло. Напомним, в первые дни после введения санкций красноярцы активно скупали отдельные виды товаров.
Ранее DK.RU сообщал, что Красноярские пекарни готовятся повысить цены на хлеб в связи с тем, что себестоимость производства после введения санкций существенно выросла.
Читайте также:
-
В Красноярске зафиксирован ажиотажный спрос на прокладки и тампоны
Красноярские женщины активно скупают в торговых сетях средства личной гигиены. Итог — пустые полки, особенно на товары по акции.
-
Генпрокуратура проверит рост цен, в том числе на интернет-площадках
Рост цен на яйца и ряд других продуктов питания, а также на бытовую химию и средства гигиены проверят региональные прокуроры. Проверка затронет и Ozon c Wildberries.
-
Власти работают над ограничением наценки на овощи, хлеб и молоко
Вопрос роста цен на продукты питания взяли под свое крыло Минпромторг, Минсельхоз и ФАС. Они составят список товаров, наценка на которые будет ограничена для всех торговых сетей страны.
-
Поставщики продуктов и торговые сети договорятся через Минпромторг
Поставщикам и сетям самим пока не удается продвинуться в решении наиболее спорных вопросов по штрафам и неустойкам. Процесс может ускориться с привлечением государственных регуляторов.