В Красноярском крае сформирован запас продуктов: хватит на 27 дней

Запас продуктов питания в крае составляет в среднем 27 дней, непродовольственных товаров — 40 дней. По отдельным позициям достигает 60 дней. Ассортимент обновляется за счёт регулярных поставок.

Об этом рассказали в Минсельхозе края. Ведомство ежедневно мониторит запасы товаров в торговых организациях региона.

В правительстве рассказали, что запас продовольствия сформирован по итогам прошлого сельхозгода, тогда в России собрали высокий урожай сахарной свеклы, гречихи, продовольственного зерна и других культур.

«Только на складах края сейчас более 1 млн 600 тыс. тонн зерновых. Оснований для того, что продуктов не хватит, нет. Есть перебои с логистикой из-за ухода из России транснациональных компаний. Перенастройка цепочек поставок займет пару месяцев и будет способствовать закреплению продовольствия на товарных рынках страны и края», — рассказал Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства и торговли края.

При этом онлайн доставка товаров в регионе продолжает работать без сбоев.

«Дефицита каких-либо групп продовольственных и непродовольственных товаров у нас нет. Всё как было в ассортименте, так и остаётся. Онлайн- доставку осуществляем напрямую из логистического центра группы компаний, где всегда сформирован запас на месяц-полтора», — заявил Николай Польский, руководитель онлайн-супермаркета регулярных закупок «Ярдекс» группы компаний «Ярошенко».

Отметим, в крае сохраняется повышенный спрос на сахар-песок. Однако в правительстве региона заверили — запасы есть и в магазинах, и в распределительных центрах, и в пути.

В то же время в регионе стабилизировался спрос на крупы, муку, консервы, соль, подсолнечное масло. Напомним, в первые дни после введения санкций красноярцы активно скупали отдельные виды товаров.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярские пекарни готовятся повысить цены на хлеб в связи с тем, что себестоимость производства после введения санкций существенно выросла.

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