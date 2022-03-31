Красноярский край оказался в числе лидеров по антикризисным мерам

Лучше ситуация обстоит только в Москве и Санкт-Петербурге.

Красноярский край занял третью строчку рейтинга антикризисных мер, который опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Власти Красноярского края сделали акцент на поддержку субъектов МСП и крупного бизнеса. Так, в регионе продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября текущего года, а также ввели новые правила реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок», — говорят в агентстве.

Также АПЭК обращает внимание на увеличение в 2022 году (на 715,6 млн руб) краевой госпрограммы «Содействие занятости населения».

На первом месте рейтинга ожидаемо стоит Москва. По словам АПЭК, здесь сейчас реализуется наибольшее число антикризисных мероприятий.

Так, в городе идет активная работа по поддержке занятости, а также продолжается реализация программы развития Москвы, которая призвана создать новые рабочие места. Кроме того, значительное внимание уделяется поддержке бизнеса», — считают в агентстве.

Вторую же строчку занял Санкт-Петербург. Здесь эксперты отмечают предоставление земельных участков для строительства производственных объектов, снижение ставки аренды земли до 1 рубля за 1 кв. м. на период проектирования и строительства промышленных объектов.

Добавим также, что других сибирских городов в первой десятке рейтинга АПЭК на сегодня нет.

Напомним также, указ о мерах по обеспечению устойчивости экономики в регионе губернатор Красноярского края Александр Усс подписал на прошлой неделе. В документе отражены все первоочередные задачи, на которых сосредоточатся власти.

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