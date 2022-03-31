Александр Токарев уходит с поста мэра Ачинска

В этой должности Токарев проработал чуть больше года.

Глава Ачинска Александр Токарев подал в отставку. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ачинского Горсовета.

Сегодня в аппарат городского совета депутатов поступило заявление Токарева о досрочном сложении с себя полномочий», — сказали в Горсовете.

Официально глава города покидает свой пост по собственному желанию. Что привело к его возникновению, не сообщается.

Напомним, что Александр Токарев был избран мэром Ачинска в январе 2021 года. До этого кресло градоначальника пустовало с июля 2020-го — после отставки Илая Ахметова.

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