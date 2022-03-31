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Александр Токарев уходит с поста мэра Ачинска

Александр Токарев уходит с поста мэра Ачинска
Иллюстрация: vk.com/ay_tokarev

В этой должности Токарев проработал чуть больше года.

#НОВОСТИ
Глава Ачинска Александр Токарев подал в отставку. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ачинского Горсовета.
Сегодня в аппарат городского совета депутатов поступило заявление Токарева о досрочном сложении с себя полномочий», — сказали в Горсовете.
Официально глава города покидает свой пост по собственному желанию. Что привело к его возникновению, не сообщается.
 
Напомним, что Александр Токарев был избран мэром Ачинска в январе 2021 года. До этого кресло градоначальника пустовало с июля 2020-го — после отставки Илая Ахметова.
 
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Автор: Петр Савельев
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