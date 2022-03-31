Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей общины Виссариона
ГСУ СК РФ завершило расследование уголовного дела руководителей религиозной группы Виссариона — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
Они обвиняются в организации и руководстве религиозной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью.
Ведерникову также предъявлено обвинение в мошенничестве особо крупного размера.
Как сообщают следователи, в 1991 году Тороп, Редькин и Ведерников основали религиозную организацию, руководили которой вплоть до сентября 2020 года. За это время к сообществу примкнули больше 5 тыс. последователей.
Руководители организации проповедовали учение «Единая вера», при этом применяли в отношении последователей манипулятивное групповое психологическое насилие.
В результате здоровью многих участников был причинен не только моральный, но и физический вред.
Кроме того, в период с января 2017 года по декабрь 2021 года Ведерников, являясь директором частной средней школы «Истоки», получил из бюджета Красноярского края свыше 5 млн рублей. При этом в отчетах о затратах учреждения он указал ложную информацию о размере зарплаты работников школы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.
Напомним, о том, как в Курагинском районе силовики задержали трех руководителей местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» , DK.RU сообщал еще в сентябре 2020 года.
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