Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
86,28
96,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей общины Виссариона

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей общины Виссариона
Иллюстрация: vissarion.ru

ГСУ СК РФ завершило расследование уголовного дела руководителей религиозной группы Виссариона — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

#НОВОСТИ

Они обвиняются в организации и руководстве религиозной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью.

Ведерникову также предъявлено обвинение в мошенничестве особо крупного размера.

Как сообщают следователи, в 1991 году Тороп, Редькин и Ведерников основали религиозную организацию, руководили которой вплоть до сентября 2020 года. За это время к сообществу примкнули больше 5 тыс. последователей.

Руководители организации проповедовали учение «Единая вера», при этом применяли в отношении последователей манипулятивное групповое психологическое насилие.

В результате здоровью многих участников был причинен не только моральный, но и физический вред.

Кроме того, в период с января 2017 года по декабрь 2021 года Ведерников, являясь директором частной средней школы «Истоки», получил из бюджета Красноярского края свыше 5 млн рублей. При этом в отчетах о затратах учреждения он указал ложную информацию о размере зарплаты работников школы. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Напомним, о том, как в Курагинском районе силовики задержали трех руководителей местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» , DK.RU сообщал еще в сентябре 2020 года.

 

Читайте также:

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»
  • Новый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади КрасноярскаНовый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади Красноярска
  • «Нам нужно продолжать мечтать»: как прошла премьера пьесы «Бизнес-девичник»«Нам нужно продолжать мечтать»: как прошла премьера пьесы «Бизнес-девичник»
  • NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственникаNordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника
  • NordStar останется базовым перевозчиком аэропорта КрасноярскаNordStar останется базовым перевозчиком аэропорта Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.