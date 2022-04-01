Полезные соцсети: юные красноярцы рассказали о своих предпочтениях

Опрос среди школьников Красноярска на тему медиапотребления показал, что большинство подростков используют интернет не ради развлечения, а дела для.

Об этом говорят данные, полученные в ходе совместного опроса компании MAXIMUM Education и платформы «Вдохновители».

Для поиска полезной и образовательной информации красноярские школьники выбирают YouTube в половине случаев (48%).

В социальных сетях TikTok и Likee просматривают обучающие видео 16% опрошенных, в ВК 15%, в Telegram 13,5%, а 4,5% используют для этого платформу Яндекс.Дзен.

Ради дела

Только треть подростков (35%) заходят в сеть для просмотра мемов и смешных видео.

Большая часть школьников среди своих целей посещения сети Интернет назвали образовательный контент – лайфхаки, полезные и интересные статьи (27%), еще 12% подростков интересуют обзоры на новые музыкальные альбомы и фильмы – так называемый лайфстайл-контент. Новости читают 11,5% опрошенных, 10% любопытствуют новостями мира науки, робототехники и технологий. Спортивные события, а также видео тренировок, отслеживают 4,5% респондентов.

Общение

Это приоритетная цель. Подростки сидят в социальных сетях (24%) и общаются в мессенджерах (24%). Смотрят фильмы и сериалы 18% школьников, читают новости 13%, играют в онлайн-игры 11,5%, слушают подкасты 5%, читают онлайн-журналы 2%, развивают хобби 2%.

Потребление новостей

Большинство школьников узнают новости из соцсетей (55%). СМИ, как источник новостного контента, используют 29% опрошенных (а еще говорят, что молодежь не читает скучные традиционные СМИ).

Рейтинг СС

Среди социальных сетей самыми актуальными для получения оперативной информации школьники назвали Telegram — 49% и ВК — 27%, Tik-Tok (5,5%) и Twitter (3%) занимают незначительное место.

ТВ

73% опрошенных совсем не смотрят телевизор. Из тех 27% смотрящих ТВ 55% уделяют этому меньше 30 мин. в день, до 120 мин. смотрят телевизор 36% школьников, 3…5 часов — только 5%.

Справка

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education и Всероссийским движением «Вдохновители» с 7 по 25 марта 2022 г. среди учащихся школ. Метод проведения исследования — e-mail опрос, количество участников — более 2 тыс. человек, география - все регионы РФ.

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