Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.03
84,08
93,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ограничение движения по Красной Армии и Обороны продлится еще две недели

Ограничение движения по Красной Армии и Обороны продлится еще две недели
Иллюстрация: СГК

В Красноярске участок на ул. Красной Армии и Обороны останется перекрытым до 15 апреля, — сообщает СГК.

#НОВОСТИ

На участке ведутся работы по ремонту тепловых сетей. Изначально планировалось, что работы завершатся 5 апреля 2022, однако график был сдвинут, поскольку вместо намеченных двух теплокамер специалисты обновляют три.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»
  • В Красноярском крае зафиксировали землетрясение магнитудой пять балловВ Красноярском крае зафиксировали землетрясение магнитудой пять баллов
  • Загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальнойЗагрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной
  • «Нам нужно продолжать мечтать»: как прошла премьера пьесы «Бизнес-девичник»«Нам нужно продолжать мечтать»: как прошла премьера пьесы «Бизнес-девичник»
  • «Рыба Пила» и «Коза-Дереза» запускают совместный проект«Рыба Пила» и «Коза-Дереза» запускают совместный проект
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.