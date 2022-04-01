Ограничение движения по Красной Армии и Обороны продлится еще две недели
В Красноярске участок на ул. Красной Армии и Обороны останется перекрытым до 15 апреля, — сообщает СГК.
На участке ведутся работы по ремонту тепловых сетей. Изначально планировалось, что работы завершатся 5 апреля 2022, однако график был сдвинут, поскольку вместо намеченных двух теплокамер специалисты обновляют три.
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