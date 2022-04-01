Новый шеф, меню и мебель: перезапуск реcторана Formaggi

Траттория Formaggi вновь начала работать 1 апреля после закрытия на ремонт и перезапуск. Рассказываем, что изменилось и обновилось в заведении.

Напомним, траттория, входящая в Bellini group, открылась в 2011 году с концепцией ресторана итальянской кухни. Теперь кулинарный мессидж заведения претерпел изменения. Новое меню — вариации на тему разных направлений средиземноморской кухни.

Оставив апеннинские корни, мы существенно раздвинули границы стилей и вкусов на всё средиземноморское побережье», — сообщается в официальном релизе заведения.

У Formaggi теперь новый шеф-повар — Артём Яковлев. Он начинал свою карьеру в Bellini group («Перцы», «Крем», «Якитория», «Коко шинель», Кейтеринг Bellini, HOME). Последнее время работал в ресторане FRESCO.

Также внесены изменения в зонирование заведения. Появилась вторая банкетка, детская кухня. В ресторане стало больше света. Обновилась мебель ресторана. Диванчики и кресла заменили на новые — с нарядным растительным узором.