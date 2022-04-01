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«Попробуем переиграть кризис», — «ДК» вновь запускает кросс-консалтинг

«Попробуем переиграть кризис», — «ДК» вновь запускает кросс-консалтинг
Иллюстрация: ДК

Издание «Деловой квартал» возобновляет кросс-консалтинги — интерактивные, дискуссионные площадки для бизнеса. Однако теперь они будут проходить с элементами геймизации.

#НОВОСТИ

Напомним, первый кросс-консалтинг состоялся в начале пандемии и был полностью онлайновым. Его участниками стали предприниматели, представители власти и общественных организаций.

Очень хорошо помню апрель 2020 года. Все в растерянности, никто не знает, что дальше. Именно в это время мы собрали предпринимателей в ZOOM  и стали обмениваться небольшими кейсами адаптации в новой, пандемийной реальности. Сейчас мы вновь оказались в турбулентном замесе. Паника, растерянность, замирание, ресурс на нуле, — это испытывают многие. Поскольку «ДК» не только объединяющая, но и мотивирующая площадка для бизнеса, мы решили, что пора вновь запускать кросс-консалтинг», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Перезапуск кросс-консалтинга состоится 6 апреля на площадке отеля «Хилтон». Первое мероприятие пройдет под названием «UP GRAIDE: точки роста в реальности 3.0». Участники обсудят бизнес-проблематику в условиях непредвиденных обстоятельств.

Главная диалоговая площадка издания построена по принципу «подумать друг об друга и сделать с помощью друг друга». Мы планируем не просто поделиться болями, но сформировать дополнительные предложения в пакет мер по поддержке бизнеса в Красноярском крае, а также обменяться стратегиями маленьких шагов, которые есть у компаний», — пояснила Юлия Чанчикова.

Главный редактор добавила, что соорганизатором и сомодератором является Наталья Сагитова (консалтинговое агентство People):

Наталья предложила добавить в классическую форму дискуссионной площадки немного игровых элементов. Подробности рассказывать не буду, но мы постараемся переиграть кризис».

Как проходил кросс-консалтинг в 2020-м и 2021-м годах:

1. В апреле 2020-го предприниматели переобувались в полете

2. В мае 2020=го предприниматели адаптировались к идеальному шторму

3. В июне 2020-го предприниматели сдавали квартальный отчет в невесомости

4. В июле 2020-го предприниматели выясняли, кто стал джедаем, а кто ведьмаком

5. В январе 2021 предприниматели гадали на бизнес-гуще

Автор: Петр Савельев
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