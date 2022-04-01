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Компания РУСАЛ обсудила с экоактивистами проектную документацию перестройки КрАЗа

Компания РУСАЛ обсудила с экоактивистами проектную документацию перестройки КрАЗа
Иллюстрация: Пресс-служба компании РУСАЛ

Компания РУСАЛ подготовила и опубликовала проектную документацию масштабного проекта перестройки Красноярского алюминиевого завода. Он предполагает демонтаж старых корпусов и возведение новых цехов.

#НОВОСТИ

Проект перестройки предполагает демонтаж половины старых корпусов, построенных еще во времена СССР, и возведение новых цехов с более безопасной, энергосберегающей и экологичной технологией обожжённого анода РА-550. 

Накануне представители РУСАЛа встретились с экологами-общественниками, чтобы впервые обсудить детали планов по перестройке КрАЗа.

Сегодня уже готов проект и завершена процедура оценки воздействия проекта на окружающую среду, которая подтвердила, что выбросы фторидов на новых производствах снизятся на две трети, а бензапирена — до нуля.

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на официальном сайте компании.

Следующий важный этап проекта — общественные слушания, которые состоятся 15 апреля в 18:00 в ДК КрАЗа по адресу ул.Тельмана, 30 (регистрация с 16:00 при предъявлении паспорта), куда РУСАЛ приглашает прийти красноярцев и поддержать проект перестройки КрАЗа.

Масштабный проект перестройки завода нужен Красноярску и важен для экономики, в свое время о таком пути развития отрасли говорил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

В преддверии общественных слушаний представители РУСАЛа проводят серию встреч с экоактивистами, учёными и другими группами жителей Красноярска, чтобы ответить на все интересующие вопросы и обсудить детали, изложенные в технической документации.

Накануне металлурги и экоактивисты встретились в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края с представителями общественности. По словам Павла Гудовского, члена Общественной палаты Красноярского края, важно, чтобы намеченные планы воплотились в реальность и не остались на бумаге.

«Какие могут быть замечания, когда РУСАЛ планирует на новом производстве сократить выбросы бензапирена до нуля, а по твёрдым фторидам на 2/3. Все отходы от реконструкции планируют утилизировать на месте, перерабатывая их в строительный материал. Считаю, что это будет отличный экологически результативный проект, главное теперь его реализовать», - прокомментировал Павел Гудовский.

 

Автор: Юлия Тарабан
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