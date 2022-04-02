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Еще один красноярский завод попал под санкции США

Еще один красноярский завод попал под санкции США
Иллюстрация: tvk6.ru

С этого момента предприятие не сможет получать американские технологии без специальной лицензии от Госдепа.

#НОВОСТИ

Оборонное предприятие «Радиосвязь» предсказуемо было включено в обновленный санкционный список США среди других подобных российских и белорусских «почтовых ящиков».

Информация доступна публично на сайте Министерства торговли США.

Кейт Бедингфилд, директор по коммуникациям Белого дома, сообщает, что попавшие под санкции компании не смогут получать «передовые американские технологии» без лицензии, в которой им, естественно, будет отказано.

Справка

НПП «Радиосвязь» входит в состав группу компаний «Ростех», которые ориентированы на выполнение гособоронзаказа. В Красноярске разрабатывают и выпускают специальные средства связи и навигационные устройства, которые не имеют аналогов в России и в странах СНГ.

 

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Автор: Петр Савельев
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