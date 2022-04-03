Какой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в Красноярске

Синоптики обещают, что первая рабочая неделя апреля будет достаточно теплой. Однако погода по-прежнему переменчива.

Понедельник нас не порадует: +3, ветер, дождь со снегом, ночные заморозки. Но уже во вторник порывистый ветер принесет резкое потепление — до +13. По-весеннему тепло, хоть и ветрено, будет и в среду. Возможен дождь, небо затянет облаками.

В четверг и пятницу можно надеяться на солнце. Ветер стихнет, а температура воздуха немного понизится — до + 7-9.