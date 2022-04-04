«Полюсу» понизили кредитный рейтинг. А потом отозвали

Подобное произошло с еще несколькими десятками российских компаний. Причина: запрет Евросоюза.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг золотодобывающей компании «Полюс» с ССС- до СС. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Агентство понизило кредитные рейтинги 42 российских компаний с ’CCC-’ до ’CC’ 1 апреля 2022 г. Все рейтинги эмитентов оставались на пересмотре с негативным прогнозом», — рассказали в «Полюсе»

После этого S&P отозвало кредитные рейтинги упомянутых компаний, объяснив этот шаг запретом на предоставление кредитных рейтингов российским компаниям, который наложил Евросоюз.

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