«Кина не будет»: последнее кнайпе «Кино и немцы» в Красноярске закрылось

В городе работало два заведения с таким названием. Одно из них прекратило работу летом прошлого года, другое — сейчас.

Кнайпе «Кино и немцы» на ул. Молокова, 3г в Красноярске прекратило работу. Об этом стало известно из соцсетей заведения.

Такое решение связано со сложностями поставок импортного пива в Россию.

В новых реалиях мы вынуждены переосмыслить все и сделать ремонт», — сказано в сообщении компании.

В Красноярске работало два кнайпе «Кино и немцы»: на Карла Маркса, 102 и на Молокова, 3г. Первое из них закрылось в июле 2021 года. Сейчас на его месте открыт бар «Святые ребрышки». Заведение же в Советском районе обещает вернуться на рынок, но, вероятно, с измененной концепцией — что это будет и когда произойдет, компания не сообщает.

Добавим, что «Кино и немцы» в центре Красноярска начали работать в 2014 году, а на Взлетке — в 2016-м . Первоначально это были заведения Евгения Пономарёва. Но в 2019-м он вышел из проекта.

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