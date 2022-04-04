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«Кина не будет»: последнее кнайпе «Кино и немцы» в Красноярске закрылось

«Кина не будет»: последнее кнайпе «Кино и немцы» в Красноярске закрылось
Иллюстрация: vk.com/kinoinemcy

В городе работало два заведения с таким названием. Одно из них прекратило работу летом прошлого года, другое — сейчас.

#НОВОСТИ
Кнайпе «Кино и немцы» на ул. Молокова, 3г в Красноярске прекратило работу. Об этом стало известно из соцсетей заведения.
 
Такое решение связано со сложностями поставок импортного пива в Россию.
В новых реалиях мы вынуждены переосмыслить все и сделать ремонт», — сказано в сообщении компании.
В Красноярске работало два кнайпе «Кино и немцы»: на Карла Маркса, 102 и на Молокова, 3г. Первое из них закрылось в июле 2021 года. Сейчас на его месте открыт бар «Святые ребрышки». Заведение же в Советском районе обещает вернуться на рынок, но, вероятно, с измененной концепцией — что это будет и когда произойдет, компания не сообщает.
 
Добавим, что «Кино и немцы» в центре Красноярска начали работать в 2014 году, а на Взлетке — в 2016-м. Первоначально это были заведения Евгения Пономарёва. Но в 2019-м он вышел из проекта.
 
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Слоган нового заведения: «Нашаманимся?». Помимо классического барного арсенала событий, здесь обещают проводить и другие мероприятия.

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Переезд заведения начался еще в октябре прошлого года. Однако его владелец долгое время не раскрывал, где ресторан откроется вновь.

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Заведение проработало в городе почти шесть лет.

 
Автор: Петр Савельев
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