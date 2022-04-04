Новая «Панда и гусь» отроется на Свободном в середине апреля

Проект этого заведения стартовал еще летом 2021 года, но потом был заморожен. Вернулся к нему Евгений Пономарев только в марте 2022-го.

Лашичная «Панда и гусь» на пр. Свободный, 34/2 откроется в Красноярске примерно 15 апреля. Об этом DK.RU рассказал ее владелец Евгений Пономарев.

Это будет заведение на 60 мест и с тем же меню, что и первая „Панда“», — говорит Пономарев.

Начав этот проект летом 2021 года, изначально Пономарев хотел создать фуд-корт с лапшичной, суши-баром и кофейней. Открыть его ресторатор планировал в сентябре того же года, но проблемы со строительством здания и новый виток антиковидных ограничений, заставили Пономарева заморозить проект.

Снова работы начались в марте 2022 года. Права, от суши-бара и кофейни Пономарев решил отказаться.

О сумме инвестиций в проект ресторатор не говорит, но уточняет, что основные из них он сделал еще до осложнения ситуации с Украиной и экономических последствий этого, которые, по его подсчета, удвоили бы сумму необходимых вложений. На старте проекта Пономарев говорил, что траты на запуск заведения в том его формате составят насколько миллионов рублей, окупить которые он планировал за 2,5 года.

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