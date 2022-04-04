«Русское» — новый проект Делового квартала в поддержку красноярских предпринимателей

Издание «Деловой квартал» в Красноярске запускает новый проект «Русское» — новое, антикризисное прочтение академического делового жанра «обзор рынка».

Сегодня бизнес переживает сложнейшую перезагрузку в связи с многочисленными санкциями. Новая логистика, новое ценообразование, перенастройка поставок, снижение покупательской способности, дополнительные затраты — практически все бизнес-процессы требуют пересмотра. В этой ситуации приходится резать по-живому, в том числе сокращать бюджеты на рекламу и продвижение. Однако целиком уходить с рекламных радаров нельзя. Что делать?

«Деловой квартал» в Красноярске запускает рекламно-информационный проект «Русское», в котором предприниматели могут получить возможность продвижения без существенных затрат на размещение.

Наше издание многие годы практиковало жанр профильных обзоров рынка. Однако эти обзоры никогда не несли в себе задачи продвижения участников. Сегодня мы изменили подход. «Русское» — обзор рынка с возможностью прорекламировать себя, при этом сделать это по очень щадящей цене. Поскольку участников проекта несколько, мы сможем предложить особые, антикризисные расценки. Более того, командное участие только на руку предпринимателям. Новый, яркий, «многоголосный» проект привлечет внимание аудитории, которой предлагается целый пул представителей рынка», — рассказывает главный редактор журнала/портала «Деловой квартал» в Красноярске Юлия Чанчикова.

В течение 2022 года редакция планирует выпустить 7 антикризисных обзоров «Русское»:

«Стильное Русское» — одежный ритейл, предлагающий отечественные бренды, местные производители модной одежды.

— одежный ритейл, предлагающий отечественные бренды, местные производители модной одежды. «Вкусное Русское» — фудиндустрия во всем ее многообразии.

— фудиндустрия во всем ее многообразии. «Умное Русское» — ИТ-проекты

— ИТ-проекты «Красивое Русское» — сфера красоты и здоровья

— сфера красоты и здоровья «Русское. Медицина» — частная медицина

— частная медицина «Русское. Образование» — частное образование

— частное образование «Русское. Строительство» — застройщики Красноярска

С помощью проекта «Русское» на протяжении 2022 года представители разных сфер бизнеса могут рассказать о себе в новом, ярком формате, представить товары и услуги, расширить аудиторию и найти новых партнеров.