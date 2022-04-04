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Красноярский край увеличит траты на 10 млрд рублей

Красноярский край увеличит траты на 10 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство края предусмотрело дополнительные антикризисные меры и решило увеличить расходы казны на 10 млрд рублей в этом году. Поправка уже внесена в Законодательное собрание региона.

#НОВОСТИ

Деньги выделят для поддержки социальной и экономической сфер.

Так, 4,2 млрд рублей направят на софинансирование расходов по предоставлению пособий на детей от 8 до 17 лет.

Еще 1 млрд рублей пойдет на увеличение зарплаты тех работников, чей доход ниже минимального.

Вместе с этим до 1 млрд рублей вырастет фонд развития промышленности края: из-за роста цен на топливо значительно увеличились расходы ресурсоснабжающих организаций. Им выделят 780 млн рублей.

На предоставление микрозаймов для малого и среднего бизнеса край направят 320 млн рублей. Еще 700 млн рублей пойдет на поддержку аграриев.

Также средства направят на приобретение новых автобусов в муниципалитеты края, на льготное лекарственное обеспечение жителей и на покупку жилья детям-сиротам .

Ранее расходы регионального бюджета после корректировки планировали увеличить на 27 млрд рублей. С учетом представленной поправки расходы вырастут на 37 млрд рублей и составят 367 млрд рублей.

Напомним, DK.RU рассказывал, что в Красноярском крае готовят второй пакет мер поддержки краевой экономики.

В целом ситуация в регионе стабильная, промышленные предприятия работают без сбоев, дефицита товаров в крае нет.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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