Красноярский край увеличит траты на 10 млрд рублей
Правительство края предусмотрело дополнительные антикризисные меры и решило увеличить расходы казны на 10 млрд рублей в этом году. Поправка уже внесена в Законодательное собрание региона.
Деньги выделят для поддержки социальной и экономической сфер.
Так, 4,2 млрд рублей направят на софинансирование расходов по предоставлению пособий на детей от 8 до 17 лет.
Еще 1 млрд рублей пойдет на увеличение зарплаты тех работников, чей доход ниже минимального.
Вместе с этим до 1 млрд рублей вырастет фонд развития промышленности края: из-за роста цен на топливо значительно увеличились расходы ресурсоснабжающих организаций. Им выделят 780 млн рублей.
На предоставление микрозаймов для малого и среднего бизнеса край направят 320 млн рублей. Еще 700 млн рублей пойдет на поддержку аграриев.
Также средства направят на приобретение новых автобусов в муниципалитеты края, на льготное лекарственное обеспечение жителей и на покупку жилья детям-сиротам .
Ранее расходы регионального бюджета после корректировки планировали увеличить на 27 млрд рублей. С учетом представленной поправки расходы вырастут на 37 млрд рублей и составят 367 млрд рублей.
Напомним, DK.RU рассказывал, что в Красноярском крае готовят второй пакет мер поддержки краевой экономики.
В целом ситуация в регионе стабильная, промышленные предприятия работают без сбоев, дефицита товаров в крае нет.
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