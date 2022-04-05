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Красноярском бизнесу понизят ставки по упрощенке

Красноярском бизнесу понизят ставки по упрощенке
Иллюстрация: pixabay.com

С подобной инициативой выступило правительство края. Глава региона поддержал эту инициативу.

#НОВОСТИ
Малому и среднему бизнесу в Красноярском крае понизят ставки по упрощенной системе налогооблажения. Об этом сообщили в правительстве региона.
 
Льготой смогут воспользоваться предприниматели из отраслей, которые признаны пострадавшими на федеральном уровне. Это около 10 тыс. субъектов МСП. Также к ним смогут присоединиться еще порядка 7 тыс. организаций и предпринимателей из сфер, пострадавших именно в нашем регионе (здравоохранение, образование, представители рекламного и полиграфического комплекса, информационных технологий).
 
До какого порога будут снижены ставки по УСН и на какой период они будут распространяться, пока не объявлено, но власти обещают, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание Красноярского края.
 
Напомним, что сейчас в Красноярском крае разрабатывают второй пакет антикиризисных мер, направленный на поддержание экономики региона в новой экономической реальности. Первый был одобрен примерно неделю назад и там тоже шла речь о налогах.
 
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Автор: Петр Савельев
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