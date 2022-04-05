Страховые компании в Красноярском крае теряют до полумиллиарда рублей на мошенничествах

По уровню страхового мошенничества регион оказался в «красной» зоне рейтинга регионов России по этому явлению.

Ежегодно страховые мошенники в Красноярском крае наносят ущерб компаниям, работающим в этом секторе, примерно на 500 млн рублей, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на генерального директора страховой компании «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова.

По его словам, на территории региона действует несколько приступных групп, которые наносят основной урон страховщикам.

Это прежде всего группы, которые инсценируют ДТП при съезде с перекрестка с круговым движением, так называемые „кольцевики“. В регионе их действует около 7-8 групп. Также достаточно активно преступные группы занимаются инсценировкой ДТП во дворах, например, когда грузовым транспортом совершается наезд на автомобиль, который просто стоит припаркованный во дворе. Таких групп насчитывается около 5-7», — рассказал Артамонов.

Ситуация осложняется еще и недостаточностью действий правоохранительных органов.

У семи крупнейших страховых компаний в крае в 2021 году выявлено 1 020 фактов с признаками страхового мошенничества. А заявлений подано в правоохранительные органы 173. По мнению страховщиков, бесполезно подавать заявления в полицию, поскольку по ним принимается одно решение — отказ в возбуждении уголовного дела. Так, на 173 заявления в прошлом году возбуждено пять уголовных дел», — цитирует агентство генерального директора страховой компании «Ингосстрах» Александра Гуляева.

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