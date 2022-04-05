Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.04
83,42
92,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Страховые компании в Красноярском крае теряют до полумиллиарда рублей на мошенничествах

Страховые компании в Красноярском крае теряют до полумиллиарда рублей на мошенничествах
Иллюстрация: pixabay.com

По уровню страхового мошенничества регион оказался в «красной» зоне рейтинга регионов России по этому явлению.

#НОВОСТИ
Ежегодно страховые мошенники в Красноярском крае наносят ущерб компаниям, работающим в этом секторе, примерно на 500 млн рублей, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на генерального директора страховой компании «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова.
 
По его словам, на территории региона действует несколько приступных групп, которые наносят основной урон страховщикам.
Это прежде всего группы, которые инсценируют ДТП при съезде с перекрестка с круговым движением, так называемые „кольцевики“. В регионе их действует около 7-8 групп. Также достаточно активно преступные группы занимаются инсценировкой ДТП во дворах, например, когда грузовым транспортом совершается наезд на автомобиль, который просто стоит припаркованный во дворе. Таких групп насчитывается около 5-7», — рассказал Артамонов.
Ситуация осложняется еще и недостаточностью действий правоохранительных органов.
У семи крупнейших страховых компаний в крае в 2021 году выявлено 1 020 фактов с признаками страхового мошенничества. А заявлений подано в правоохранительные органы 173. По мнению страховщиков, бесполезно подавать заявления в полицию, поскольку по ним принимается одно решение — отказ в возбуждении уголовного дела. Так, на 173 заявления в прошлом году возбуждено пять уголовных дел», — цитирует агентство генерального директора страховой компании «Ингосстрах» Александра Гуляева.
Читайте также:
Как работает социальная инженерия или почему люди сами отдают деньги мошенникам

Люди часто отдают свои деньги мошенникам сами. Говорят, что делают это будто под гипнозом. Как не попасть в такую ситуацию и сохранить свои средства?

Стоматологи-мошенники активизировались в Красноярске

Если верить главному по правам потребителя в крае, они применяют схемы, о которых в городе уже давно не слышали.

Компьютерные мошенники стали «косить» под ФСБ

Об опасной интернет-рассылке предупредил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. Он получил фишинговое сообщение на электронную почту.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Еще один красноярский завод попал под санкции СШАЕще один красноярский завод попал под санкции США
  • Лондонская биржа запретила складировать металлы из Красноярского краяЛондонская биржа запретила складировать металлы из Красноярского края
  • Какой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеКакой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • Полезные соцсети: юные красноярцы рассказали о своих предпочтенияхПолезные соцсети: юные красноярцы рассказали о своих предпочтениях
  • Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из КрасноярскаКрупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.