ТЦ «Бульваръ» в Красноярске закрыли из-за опасности пожара

Владельцам торгового комплекса в Свердловском районе несколько лет назад уже запрещали его эксплуатировать по той же причине.

Красноярский торговый центр «Бульваръ» (ранее «Вавилон») на ул. Вавилова закрыли за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в краевом управлении службы судебных приставов.

Поводом для закрытия стал судебный запрет на эксплуатацию всех помещений ТЦ, вынесенный по результатам проверки пожарными, которые выявили множественные огрехи в пожбезопасности здания.

Судебные приставы посетили торговый центр и зафиксировали, что торговые павильоны и спортивные организации, находящиеся в здании, не функционируют. После тщательной проверки все входы в комплекс были опечатаны», — рассказали в краевом ФССП.

Теперь «Бульваръ» будет закрыт, пока владельцы не устранят все выявленные нарушения.

Это не в первый раз, когда этот торговый центр попадает в поле внимания контролирующих ведомств из-за пожароопасности. Так, в 2016 году за нарушения в этой области его закрытия требовала краевая прокуратура. Однако произошло это только в 2018-м, когда ТЦ (тогда еще «Вавилон») опять же опечатали приставы.

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