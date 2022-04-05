В Красноярском крае стали предлагать повышенные зарплаты

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что зарплаты, которые предлагают в Красноярском крае, подросли в сравнении с февралем на 1% — с 53,8 тысячи рублей до 54,5 тысячи.

Сильнее всего повышение ощутил домашний персонал. Предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 16% — до 43 тыс. руб.

Ощутимое увеличение зарплат коснулось работников сферы страхования — теперь они могут рассчитывать на 56,5 тыс. руб. И это на 13% выше, чем в феврале.

Кроме того, больше денег за работу стали предлагать специалистам фитнес-центров, салонов красоты, ресторанно-гостиничной сферы, сотрудникам автобизнеса и развлекательного сектора.

Предложения с повышенной зарплатой появились также для медиков, специалистов по добыче сырья, hr-специалистов, водителей, производственников, госслужащих, рабочего персонала и бухгалтеров.

Отметим, самыми оплачиваемыми вакансиями в Красноярском крае в марте аналитики назвали специалистов из сферы добычи сырья. Их зарплата составила 76 тысяч рублей.

Чуть меньше получали топ-менеджеры — 67,5 тысячи рублей, а также специалисты из автобизнеса — 63,9 тысячи рублей.

Ранее DK.RU сообщал, что единственной сферой в Сибири, которая показала рост количества вакансий, стала госслужба . А наибольший спад показали автобизнес и страхование.

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