Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.04
83,42
92,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае стали предлагать повышенные зарплаты

В Красноярском крае стали предлагать повышенные зарплаты
Иллюстрация: pixabay.com

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что зарплаты, которые предлагают в Красноярском крае, подросли в сравнении с февралем на 1% — с 53,8 тысячи рублей до 54,5 тысячи.

#НОВОСТИ

Сильнее всего повышение ощутил домашний персонал. Предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 16% — до 43 тыс. руб.

Ощутимое увеличение зарплат коснулось работников сферы страхования — теперь они могут рассчитывать на  56,5 тыс. руб. И это на 13% выше, чем в феврале.

Кроме того, больше денег за работу стали предлагать специалистам фитнес-центров, салонов красоты, ресторанно-гостиничной сферы, сотрудникам автобизнеса и развлекательного сектора.

Предложения с повышенной зарплатой появились также для медиков, специалистов по добыче сырья, hr-специалистов, водителей, производственников, госслужащих, рабочего персонала и бухгалтеров.

Отметим, самыми оплачиваемыми вакансиями в Красноярском крае в марте аналитики назвали специалистов из сферы добычи сырья. Их зарплата составила 76 тысяч рублей.

Чуть меньше получали топ-менеджеры — 67,5 тысячи рублей, а также специалисты из автобизнеса — 63,9 тысячи рублей.

Ранее DK.RU сообщал, что единственной сферой в Сибири, которая показала рост количества вакансий, стала госслужба . А наибольший спад показали автобизнес и страхование.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Еще один красноярский завод попал под санкции СШАЕще один красноярский завод попал под санкции США
  • Лондонская биржа запретила складировать металлы из Красноярского краяЛондонская биржа запретила складировать металлы из Красноярского края
  • Какой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеКакой плюс нас ждет: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • Полезные соцсети: юные красноярцы рассказали о своих предпочтенияхПолезные соцсети: юные красноярцы рассказали о своих предпочтениях
  • Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из КрасноярскаКрупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.