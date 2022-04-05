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Красноярский авторынок пополнился китайским брендом Chery

Красноярский авторынок пополнился китайским брендом Chery
Иллюстрация: medved-holding.com

В Красноярске открылся новый автосалон от китайского бренда Chery. Находится он на улице 9 Мая — рядом с ТРЦ «Планета». Официальным дилером марки Chery в Красноярске стал ООО «Медведь-Восток».

#НОВОСТИ

В шоу-руме на ул. 9 мая представлены все основные модели марки китайского бренда.

При этом автомобили других брендов, которые находятся в этом здании, с продаж не снимали.

«В нашем салоне представлены автомобили марки Chery. Но в здании, в котором мы находимся, по-прежнему работают салоны Volkswagen и Skoda. У каждого салона отдельный вход», — рассказали DK.RU в «ЧЕРИ ЦЕНТР Медведь-Восток».

Позаботились в ООО «Медведь-Восток» и о логистике: в конце марта дистрибьютор автомобилей марок Chery и EXEED открыл в Красноярске второй региональный склад автомобильных запасных частей площадью 5 тыс. кв. м.

Это позволило ускорить доставку необходимых запасных частей и компонентов к дилерам марок EXEED и Chery, расположенным в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Ранее DK.RU сообщал, что санкции сделают российский авторынок наполовину китайским и корейским.

Доля продаж китайских и корейских автомобилей на российском рынке к лету 2022 года может составить порядка 50% против примерно 34% на конец февраля.

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Автор: Юлия Тарабан
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