Рынок кикшеринга Красноярска пополнился новым игроком
Еще один сервис краткосрочной аренды выставил свои электросамокаты на улицах Красноярска.
Сервис краткосрочной аренды электросамокатов EcoPlus выставил своих машины на пр. Мира, — сообщают Горновости.
Согласно приложению EcoPlus для смарфонов, стоимость проката самоката составляет для взрослых 300 рублей/час, детский тариф — 240 рубля/час.
Тариф влияет также на ограничение максимальной скорости передвижения:
- для детей — 15 км/ч,
- для взрослых — 25 км/ч.
Первым в 2022 выставил свои электросамокаты московский сервис Whoosh.
В прошлом году в Красноярске работал также сервис Busyfly.
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