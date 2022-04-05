Рынок кикшеринга Красноярска пополнился новым игроком

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов EcoPlus выставил своих машины на пр. Мира, — сообщают Горновости.

Согласно приложению EcoPlus для смарфонов, стоимость проката самоката составляет для взрослых 300 рублей/час, детский тариф — 240 рубля/час.

Тариф влияет также на ограничение максимальной скорости передвижения:

Первым в 2022 выставил свои электросамокаты московский сервис Whoosh.

В прошлом году в Красноярске работал также сервис Busyfly.

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