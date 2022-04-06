Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.04
83,59
92,38
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аграриям Красноярского края дадут денег на коровники

Аграриям Красноярского края дадут денег на коровники
Иллюстрация: krasagro.ru

На поддержку смогут рассчитывать как сельхозпредприятия, так и фермеры. Главное — размер сооружения.

#НОВОСТИ
Бюджет Красноярского края компенсирует часть расходов крестьян на строительство коровников и доильных цехов. На эти цели в 2022 году выделено 35 млн рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.
 
Претендовать на поддержку могут как отдельные агропредприятия, так и сельхозкооперативы и даже фермеры. Главные критерии: вместимость должна составлять не менее 50 скотомест, стоимость проекта — не более 100 млн рублей.
Хозяйствам возмещают 30% затрат по проекту либо на начальном этапе строительства или реконструкции, либо после ввода объекта в эксплуатацию. Размер поддержки рассчитывается исходя из количества скотомест в помещении, а также стоимости одного скотоместа», — рассказали в министерстве.
В прошлом году такой мерой поддержки воспользовалось четыре хозяйства Красноярского края. В общей сложности они получили порядка 32 млн рублей.
 
Читайте также:
Бережливое производство помогло аграриям Красноярского края нарастить выработку и доходы

Внедрение инструментов бережливого производство проводилось в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Аграриев Красноярского края заведут под зерновой мониторинг

Это коснется всех сельхозтоваропроизводителей региона, производящих и перерабатывающих зерно, а также масличные культуры.

Правительство РФ объявило о новых мерах поддержки бизнеса в период санкций

Дополнительную господдержку получат как отдельные отрасли, так и предприниматели в целом.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Еще один красноярский завод попал под санкции СШАЕще один красноярский завод попал под санкции США
  • Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из КрасноярскаКрупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска
  • Лондонская биржа запретила складировать металлы из Красноярского краяЛондонская биржа запретила складировать металлы из Красноярского края
  • «Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим«Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим
  • Красноярском бизнесу понизят ставки по упрощенкеКрасноярском бизнесу понизят ставки по упрощенке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.