Аграриям Красноярского края дадут денег на коровники

На поддержку смогут рассчитывать как сельхозпредприятия, так и фермеры. Главное — размер сооружения.

Бюджет Красноярского края компенсирует часть расходов крестьян на строительство коровников и доильных цехов. На эти цели в 2022 году выделено 35 млн рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.

Претендовать на поддержку могут как отдельные агропредприятия, так и сельхозкооперативы и даже фермеры. Главные критерии: вместимость должна составлять не менее 50 скотомест, стоимость проекта — не более 100 млн рублей.

Хозяйствам возмещают 30% затрат по проекту либо на начальном этапе строительства или реконструкции, либо после ввода объекта в эксплуатацию. Размер поддержки рассчитывается исходя из количества скотомест в помещении, а также стоимости одного скотоместа», — рассказали в министерстве.

В прошлом году такой мерой поддержки воспользовалось четыре хозяйства Красноярского края. В общей сложности они получили порядка 32 млн рублей.

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