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Красноярский край ответит на санкции импортозамещением

Красноярский край ответит на санкции импортозамещением
Иллюстрация: pixabay.com

В нашем регионе 30 предприятий готовы открыть производство в рамках импортозамещения. Они готовы заниматься развитием новых направлений, в рамах которых будут открыты 80 товарных позиций.

#НОВОСТИ

Это производство изделий из полимеров, стройматериалов и мебели, бытовой и промышленной химии, легкой промышленности, ИТ-продуктов и высокотехнологичного оборудования.

С руководителями предприятия встретился губернатор региона Александр Усс. Он отметил, что именно сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления краевые предприятия могут в короткие сроки наладить выпуск своей продукции и занять высвобождающиеся ниши.

Глава региона рассказал, что для поддержки малых и средних предприятий в крае уже ввели отсрочку практически по всем налогам до сентября, кроме того, предприятия смогут получить льготные кредиты по низким ставкам.

Участники встречи озвучили несколько десятков предложений в адрес краевых властей по возможной поддержке развития проектов в самых разных областях. Многие касались финансирования

«Что касается источников финансирования и поддержки ваших проектов, то они понятны. Это и, возможно, возвращение механизмов краевых госгарантий, с оценкой перспективности и востребованности проектов. Во-вторых, это федеральный и краевой фонды развития промышленности. В-третьих, в рамках взаимодействия с крупными компаниями — привлечение их финансовых средств с предоставлением информации о том, что это пойдет на пользу им», — заявил губернатор.

Отметим, в Красноярском крае принимают ряд мер, чтобы сохранить экономику региона в условиях санкционного давления.

Так, правительство региона сообщило, что малому и среднему бизнесу в Красноярском крае понизят ставки по упрощенной системе налогооблажения.

Льготой смогут воспользоваться предприниматели из отраслей, которые признаны пострадавшими на федеральном уровне.

Ранее DK.RU рассказывал, что Красноярский край оказался в числе лидеров по антикризисным мерам.

Регион занял третью строчку рейтинга антикризисных мер, который опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

 

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Автор: Юлия Тарабан
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